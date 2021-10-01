



В студии радио Sputnik ― заместитель начальника ГАИ Минской области Дмитрий Христовский и начальник отделения по агитации и пропаганде областной ГАИ Андрей Гладкий.









На дорогах Минской области с начала 2021 года совершено 97 ДТП с участием пешеходов и велосипедистов, 24 человека в этих авариях погибли, для сравнения, годом ранее 144 ДТП и 41 погибший, рассказали собеседники Sputnik и объяснили, как происходит момент обнаружения пешехода, не обозначенного световозвращающим элементом.





"Если водитель ездит, не нарушая правила, при скорости 60 км/ч пешеход заметен на расстоянии 25-30 метров. При такой же скорости, если мы оцениваем расстояние, которое преодолевает автомобиль, это 16,5 -17 метров в секунду. Фактически, 2 секунды. Но если учитывать и время движения автомобиля, и время реакции водителя, с момента обнаружения пешехода до момента действия водителя – какие-то рычаги управления, торможение, попытка маневрирования – проходит не менее 2 секунд. Следовательно, шанс у пешехода выжить в этой ситуации минимальный", ― рассказывает Христовский.





Если пешеход обозначен фликером, он заметен при включенном ближнем свете фар на расстоянии 150 м, при дальнем свете фар — до 400 метров, уточняет собеседник Sputnik.





"Приведу пример ДТП. Идет пешеход по проезжей части, не обозначенный световозвращающим элементом. Происходит ДТП. Признается после всех следственных действий виновным пешеход, но вместе с тем, родственники погибшего пешехода в рамках гражданского делопроизводства имеют право и, как правило, обращаются в суд за взиманием морального вреда и компенсации на те или иные расходы, которые они понесли. Водитель, и как правило это собственник, в любом случае останется виновным и будет нести ответственность, только в рамках не уголовного, а гражданского законодательства", ― поясняет Христовский.





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Беседу с заместителем начальника ГАИ Минской области Дмитрием Христовским и начальником отделения по агитации и пропаганде областной ГАИ Андреем Гладким смотрите на Sputnik Беларусь и на нашем youtube-канале.