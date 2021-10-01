После материала об Андрее Зельцере (журналисты поговорили с его одноклассницей, она положительно отозвалась о погибшем) сайт «Комсомольской правды в Беларуси» был заблокирован Министерством информации.





Более того, в провластных телеграм-каналах призвали возбудить уголовные дела в отношении сотрудников «Комсомолки».





UDF рассказывает об истории отношений газеты и белорусских властей и объясняет, почему режим так зол на издание.

«Комсомолке» давали интервью Лукашенко и его старший сын

«Комсомольская правда в Беларуси» – подразделение российской «Комсомолки». После распада СССР ее главред Владимир Сунгоркин сумел перепрофилировать советскую газету в доступное для понимания большинства читателей издание, с материалами о «звездах». Газета стала самой массовой в России и довольно успешным бизнесом.





Белорусское издание также являлось самой популярной частной газетой с внушительным тиражом. Власти долгое время спокойно смотрели на «Комсомолку», где было минимум политики.









В 2003 году с газетой пообщался старший сын руководителя страны Виктор Лукашенко. В 2008-м Сунгоркину большое интервью дал его отец.





Кроме того, российская «Комсомолка» в качестве бесплатного приложения распространяла газету «Союзное вече» – издание Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.





Несколько лет назад Сунгоркин получил почётную грамоту президента России за заслуги в укреплении дружественных российско-белорусских отношений.

Сунгоркин увольнял Юлию Слуцкую

В конце 2006 года в белорусском медиаполе произошла громкая история: «по собственному желанию» из «Комсомолки» ушла главред Юлия Слуцкая, а за ней и ее заместитель Виктор Малишевский.









Причиной называли довольно смелую позицию издания по освещению президентских выборов того года с участием Александра Милинкевича и Александра Козулина. Ходили слухи, что Сунгоркин после беседы в Администрации президента решил разрулить скандал смещением главреда, при которой тираж «Комсомолки» вырос до более 300 тысяч экземпляров.

2020 год: Сунгоркин критикует Лукашенко

Еще в июне прошлого года главред российской «Комсомолки» заявил: Лукашенко может элементарно проиграть выборы, с января он совершает ошибку за ошибкой, что влечет за собой падение рейтинга.





«То, что Александр Григорьевич вытворил в Бресте, встретившись с оппозиционерами, повергло в шок многих наблюдателей и всю его свиту. Берет и обзывает сам себя: "усатый таракан", "Саша — три процента"», — отмечал Сунгоркин.









Спустя пять дней после президентских выборов он заявил: для меня совершенно очевидно, что Лукашенко проиграл эти выборы. Главред неоднократно подчеркивал, что политик сумел удержаться у власти только благодаря поддержке Москвы.





«Комсомолка» выходит с правдивыми материалами и актуальными обложками









В августе 2020 года, когда страна была шокирована действиями властей и силовиков, белорусская «Комсомолка» освещала главные события.









Обложка за 18 августа:









Почему режим Лукашенко так зол на «Комсомолку»: история их ссор





Власти отреагировали тем, что газета перестала печататься в Беларуси и распространяться через монополистов: «Белпочту» и «Белсоюзпечать». Эта ситуация сохранялась до сих пор.

Смены главредов, уход журналистов

«Комсомолка» – бизнес, поэтому московской руководство пыталось найти компромисс с белорусскими властями проверенным способом: сменой главного редактора издания.





В августе был снят Андрей Левковский, его сменила россиянка Марина Бунакова.





Осенью появилась информация, что новым главредом станет российский журналист Александр Коц. Тогда же из газеты уволился ряд опытных журналистов.





В декабре вновь сменился главред: им назначили Сергея Трефилова, редактора отдела образования и культуры.





Как видим, эти перестановки не помогли газете полноценно вернуться на белорусские полки. Теперь очередь дошла и до блокировки сайта.