Умер отец политзаключенного Павла Северинца

В Витебске в возрасте 69 лет умер журналист Константин Северинец — отец политзаключенного Павла Северинца и писательницы и учительницы Анны Северинец. О его смерти в своих соцсетях сообщила дочь Анна.