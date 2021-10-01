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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Умер отец политзаключенного Павла Северинца

В Витебске в возрасте 69 лет умер журналист Константин Северинец — отец политзаключенного Павла Северинца и писательницы и учительницы Анны Северинец. О его смерти в своих соцсетях сообщила дочь Анна.

Константин Северинец / facebook.com

Константин Северинец болел коронавирусом и последние дни находился в реанимационном отделении больницы.

Северинец был не только журналистом, пишет Еврорадио, но и писателем: издал несколько поэтических книг для детей, был соавтором первой белорусской азбуки для iPod "Буквар: Родная азбука".
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