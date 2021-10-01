Умер отец политзаключенного Павла Северинца
В Витебске в возрасте 69 лет умер журналист Константин Северинец — отец политзаключенного Павла Северинца и писательницы и учительницы Анны Северинец. О его смерти в своих соцсетях сообщила дочь Анна.
Константин Северинец / facebook.com
Константин Северинец болел коронавирусом и последние дни находился в реанимационном отделении больницы.
Северинец был не только журналистом, пишет Еврорадио, но и писателем: издал несколько поэтических книг для детей, был соавтором первой белорусской азбуки для iPod "Буквар: Родная азбука".
09:03 01/10/2021
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