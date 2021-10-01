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2 октября нотариусы Беларуси проконсультируют бесплатно

Нотариусы Беларуси 2 октября примут участие в международной акции по бесплатному консультированию граждан, сообщил помощник председателя Белорусской нотариальной палаты (БНП) Артур СТРЕХ. Мероприятие пройдет под эгидой Международного союза нотариата (UINL). В этот день нотариусы всех 89 стран-членов союза будут оказывать правовую помощь на безвозмездной основе. Акция в таком масштабе проводится впервые.



В Беларуси в соответствии с графиком работы в субботу, 2 октября, за бесплатной консультацией нотариуса можно обратиться в нотариальные конторы и бюро Минского областного, Витебского и Могилевского нотариальных округов, которые ведут прием граждан в выходной день, пишет aif.by. Также правовую помощь гражданам окажет ряд нотариальных контор и бюро Гомельского нотариального округа. Список контор и бюро, участвующих в акции, размещен на сайте Белорусской нотариальной палаты.

Решение о проведении международной акции по бесплатному консультированию руководящий комитет Международного союза нотариата принял в начале 2021 года. Согласно резолюции, акция ежегодно будет проходить в первую субботу октября. Дата выбрана неслучайно. Именно в начале октября в 1948 году в Буэнос-Айресе состоялся первый Международный конгресс нотариусов.

Напомним, Белорусская нотариальная палата ежегодно проводит пять республиканских акций по бесплатному консультированию граждан и представителей бизнеса. Традиционно они приурочены к празднованию Дня Конституции, Дня Победы, Дня Независимости, Дня матери и Дня юриста. Теперь к ним прибавится и международная акция по бесплатному консультированию.
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