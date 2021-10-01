











Православная церковь чтит память Преподобного Евмения, епископа Гортинского, жившего на острове Крит в VII веке. Преподобный Евмений с юности отличался добродетельной жизнью, а все свое имущество раздал бедным. Молитвы его отличались такой силой, что однажды во время засухи он сумел вызвать обильный дождь.





По народному календарю сегодня – день Ирины или Ярины. В этот день люди отправлялись на сбор шиповника, потому что верили, что именно на Ирину она приобретает чрезвычайно лечебные свойства.





Народные приметы. Какая будет погода на Ярину, такой она будет и 1 апреля.





Птицы с отлетом не спешат - скорее всего, зима придет не скоро.





Нельзя убирать паутину, если вы ее заметили. Пусть плетется дальше, ведь она обещает теплую погоду.