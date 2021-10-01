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«Будет вмешательством на территории Беларуси» — В МВД Польши ответили на распоряжение ЕСПЧ накормить нелегалов

Европейский суд по правам человека запретил польским пограничникам вытеснять в Беларусь афганских мигрантов, которые находятся на белорусско-польской границе недалеко от Уснаж-Гурны. А также обязал Польшу выдать им еду, воду, одежду, обеспечить их медицинской и юридической помощью, предоставить им временное жилье. В Польше ответили.

Фото: ГПК

С августа на нейтральной территории, на польско-белорусской границе недалеко от Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве 32 беженца из Афганистана находятся под охраной силовых структур Польши и Беларуси. Пограничники помешали им нелегально пересечь границу Польши со стороны Беларуси. Иммигранты кочуют вдоль польской границ. Они говорят, пишет Телеграф, что вернуться в Беларусь тоже не могут.
В Министерстве внутренних дел Польши заявили 29 сентября, что «польская сторона понимает гуманитарный аспект позиции ЕСПЧ, однако не может нарушать положение о территориальной целостности соседней страны».

«Европейская конвенция о правах человека применяется в пределах юрисдикции государства-участника, однако Беларусь не подписала ее. Любые действия, предпринимаемые территорией Республики Польша в отношении лиц, проживающих на территории Республики Беларусь, без согласия белорусской стороны, будут являться вмешательством, осуществляемым на территории Беларуси. Поэтому офицеры пограничной службы не могут допускать контактов третьих лиц, и они не могут перемещать товары и дорожное движение через границу без правил», — заявили в МВД.

Кроме этого, там сообщили, что на территории Подляского воеводства действует чрезвычайное положение, в связи с которым там не может находиться никто, кроме жителей.

Также в Польше заявили, что «лица, проживающие в лагере недалеко от города Уснаж-Гурны, остаются на территории Беларуси».

Однако, польская сторона предложила адвокатам заявителей приехать в ближайший пограничный переход — в Бобровниках или Кузнице. Тогда «представители смогут пересечь польско-белорусскую границу и, уже находясь на территории Беларуси, отправиться в то место, где находятся заявители».

Еще в МВД Польши заявили, что «в беседе с временным поверенным в делах Польши в Минске УВКБ ООН выразило позицию, согласно которой люди, находящиеся в лагере в Беларуси, не имеют права на международную защиту, поскольку, согласно полученной информации, в последние годы они легально жили на Урале в России».

1 сентября Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что пропустил в пограничную зону представителей Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и Белорусского Общества Красного Креста для передачи предметы первой необходимости для мигрантов.
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