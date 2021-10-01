







Просим МВД сообщить численность лиц, привлечённых к административной ответственности по ст. 23.34 КоАП (ныне ст. 24.23) «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» за период 2020 г. (12 месяцев), а также число зарегистрированных административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена данной статьёй.





Также, пишет the-village.me по возможности, просим сообщить численность привлечённых к административной ответственности по ст. 23.34 КоАП (ныне ст. 24.23) в разрезе областей и г. Минска, а также в разрезе мер административного взыскания (штраф, общественные работы, административный арест).





Вот так, например, выглядела полная статистика по преступлениям за 2015 год. А вот это — фрагмент статистики по административным правонарушениям за ноябрь 2015-го.









Любопытно, что на сайте Национального статистического комитета есть данные только за 2012, 2013 и 2015 годы. А статистический сборник «Правонарушения в Республике Беларусь» за 2020 годы на 178 страниц, который должен был выйти в мае, до сих пор значится лишь как анонс.





Из МВД пришел ответ. Его подписал заместитель министра — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.





На трех страницах он расписывает, что граждане страны действительно имеют право на получение информации. Правда, не всей, ведь бывает информация закрытая, для служебного пользования, секретная.





А в конце пишет, что статистику по административным правонарушениям могут использовать для дискредитации органов власти и даже для призывов к нанесению вреда национальной безопасности Беларуси!





С учетом изложенного, принимая во внимание, что в условиях усиливающейся дифференциации интересов различных социальных групп и роста общественных конфликтов и противоречий, запрашиваемая вами информация может быть использована в качестве повода для дискредитации органов государственной власти и управления Республики Беларусь, а ее распространение может оказать негативное влияние на состояние правопорядка в стране, а также использована для призывов, обращенных различным организациям, совершить действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.





В этой связи полагаем, что запрашиваемая информация относится к информации ограниченного распространения и не подлежит предоставлению.