



В середине сентября агентство Sputnik опубликовало видео из Национального аэропорта Минск, на котором видно, как мигранты спали на скамейках, а дети прямо на полу. Хотя еще с начала августа иракские авиакомпании приостановили рейсы в Беларусь.





Пресс-служба аэропорта отметила, пишет the-village.me, что компетенции на проверку документов у прибывающих пассажиров и выяснения цели визита в страну у них нет. Поэтому аэропорт не может подтвердить, были ли в их транзитной зоне мигранты, а также рассказать, сколько времени они там провели и по какой причине иностранцы не могли улететь в свою страну.





Сегодня подписчик поделился с журналистами фотографиями: в минском аэропорту на паспортном контроле для пассажиров из Ирака даже выделено специальное окно с флагом Ирака, и встречает их человек с папкой в руке.













Как иракцы попадают в Беларусь в таком количестве, что им понадобилось отдельное окно на паспортном контроле? Мигранты едут из Дубая, утверждает читатель. Рейсы из Дубая в Минск выполняют две авиакомпании: «Белавиа» (трижды в неделю, а с октября будет четырежды в неделю) и FlyDubai (ежедневно). Причем последняя использует самолеты Boeing 737-M9, который, в зависимости от конфигурации, может вмещать до 220 пассажиров.





Второй возможный путь — чартерные авиарейсы. В середине августа в Минск прилетал чартерный рейс иорданской авиакомпании Jordan Aviaton , который, судя по авиарадарам, летел не напрямую из Аммана (аэропорт Квин Алия), а из иракского города Эрбиль. До этого за подобным была замечена турецкая авиакомпания Tailwind Airlines: она прилетала из Эрбиля в Стамбул и уже через час летела в Минск.









В середине сентября в онлайн-табло аэропорта Минск несколько раз появлялись чартерные рейсы компаний Jordan Aviaton, египетской Alexandria Airlines, иранской Mahan Air, но всякий раз напротив них позже появлялась пометка «отменен». Как и напротив рейсов авиакомпаний, которые раньше уже летали в Минск регулярно, но прекратили полеты: Iraqi Airways (из Багдада, Басры и Сулеймании) и FlyBaghdad (из Багдада).









С 21 сентября из Дамаска в Минск стал постоянно летать самолет авиакомпании из Сирии Cham Wings. Несмотря на то, что рейсов нет в расписании регулярных полетов, прилетают они регулярно, практически каждый день: в 17:10, 19:40, 23:10. Иногда эти рейсы почти совпадают по времени с рейсами из Дубая.





















Источник в сфере турбизнеса сообщал KYKY.org, что на чартерах, организованных отдельными белорусскими туркомпаниями, прилетают пассажиры из Сирии и Ирака. При этом белорусские турфирмы каждый день подают до 150-200 заявок на визы для иракских и сирийских пассажиров. Из-за чего получить визу у настоящих туристов практически нет возможности: одна заявка на 200 иракцев парализует работу консула на целый день.





Анализ авиарадаров показывает, что тот же борт, что прилетает в Минск из Дамаска, непосредственно перед этим прилетает в Дамаск из иракских Эрбиля или Эн-Наджафа. В некоторых случаях между приземлением в Дамаске и отправлением в Минск проходило менее двух часов. В полетах задействованы по крайней мере два из трех самолетов авиакомпании: Airbus A320 с регистрационными номерами YK-BAB и YK-BAG.

















Сегодня, 30 сентября, самолет Cham Wings с номером YK-BAG уже слетал утром из сирийского Дамаска в иракский Эрбиль и вернулся обратно. А прибытие в Минск очередного чартера Cham Wings из Дамаска запланировано на 0:10. Обычное время в пути — от 5 до 5,5 часа. Значит, вылететь из Сирии самолет должен будет примерно в 17 часов по минскому времени или чуть ранее. Кстати, если все пройдет по расписанию, то борт приземлится в Минске через 20 минут после прибытия очередного рейса FlyDubai из Дубая.





The Village Беларусь первым рассказывал, что в начале августа иракские авиакомпании заявили рейсы еще из четырех городов Ирака, в придачу к уже выполнявшимся полетам из Багдада: Басра (1.327.000 жителей), Сулеймания (677.000 жителей), Эрбиль (846.000 жителей) и Эн-Наджаф (820.000 человек). Новость подхватили многие СМИ, в том числе зарубежные, и после волны возмущений Iraqi Airways и Fly Baghdad с 9 августа остановили регулярные полеты в Минск. Из всех новозаявленных рейсов удалось выполнить лишь один: в Сулейманию 2 августа. Полеты в Басру, Эрбиль и Эн-Наджаф так и не стартовали. После этого иракские самолеты прилетали в Минск только для вывозных рейсов: чтобы увезти пассажиров обратно в Ирак.





Вообще же авиакомпания Iraqi Airways начала летать в Минск из Багдада с 20 января 2017 года. С весны 2020 из-за коронавируса полеты были приостановлены, но возобновлены уже с 17 июля 2020. Зимой и летом 2017–го непродолжительное время выполнялись рейсы в Басру и Эрбиль. С 10 мая 2021 года из Минска в Багдад начала летать Fly Baghdad. К началу августа 2020 года Iraqi Airways летала из Минска в Багдад по средам, пятницам и воскресеньям, а Fly Baghdad — по понедельникам и четвергам. Рейсы обещали вернуть в сентябре.