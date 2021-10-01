Произошедшее на ул.Якубовского в Минске безусловно трагедия для всего белорусского народа. Но нелепо было бы ожидать, пишет Ежедневник, что скорбь у всех будет одинаковая. Особенно сейчас.





Несмотря на провозглашенный Год народного единства, к этой станции мы пока даже не движемся. Напротив, на всех порах мчимся в обратном направлении. Вообще объявлять Год народного единства, когда нация фактически разделена, это как запрягать телегу впереди лошади. Не бывает единения без примирения. Сначала нужно было объявить год примирения и принять конкретные шаги в этом направлении, а уж потом можно было и к Году единения двигаться. После событий августа 2020 протестная часть общества предприняла шаги к примирению, но даже этот шаг был подан, как коварный обман и повлек за собой усиление насилия.





Трагедия на Якубовского – это всходы огромных посевов вражды в белорусском обществе. И не важно, что власть утверждает, будто вражду сеют «протестуны» (само слово уже проросший росток вражды), а протестующие обвиняют в этом власть. Важно, что обе стороны и не отрицают уже очевидного – огромных плантаций вражды, давших страшные всходы. В тысячах слов, в тысячах действий, в тысячах фото и видеосвидетельств. Одна часть белорусского общества люто ненавидит другую, а между ними находится третья, пытающаяся еще хоть как-то примирить родственников, бывших друзей, коллег, оказавшихся по разные стороны баррикад. Нам бы помочь этой уже совсем малочисленной группе, но нет, не до этого. На войне, как на войне: или ты с нами или против нас. Третьего не дано.





И это не в 2020 году началось, а значительно раньше. В Беларуси до сих пор 7 ноября – это день Октябрьской революции. В этот день одна часть общества начала уничтожать другую, а для нас это до сих пор государственный праздник. То есть на государственном уровне признано, что это нормально. Хотя даже в России 7 ноября уже давно – День согласия и примирения.





Сейчас как никогда бы пригодился новый государственный праздник. Не День народного единства, которым даже не пахнет, а Прощенное воскресенье и желательно даже не одно.





Гибель сотрудника КГБ, без сомнения, трагедия. Но для очень многих белорусов такая же трагедия гибель Романа Бондаренко, Александра Тарайковского, Андрея Зельцера. Это реальность. Если она кому-то не нравится, то хватать и бросать за решетку десятки людей, которые сочувствуют не тем, кричать, что мы сейчас всех порвем и врываться в квартиры с автоматами – худшая идея, какую можно было придумать. На такой подкормке посевы вражды заколосятся значительно раньше и обильней. А потом мы все вместе будем собирать кровавый урожай. Мы такого единения хотим для себя? Может все же пора приступить к примирению?



