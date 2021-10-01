Как обещали: за комментарии о погибшем офицере КГБ задержан 51 белорус
По всей Беларуси происходят задержания за комментарии в интернете о погибшем 28 сентября в Минске офицере КГБ. За 29-30 сентября арестованы 51 человек, сообщают правозащитники вечером в четверг.
По всей Беларуси происходят задержания за комментарии в интернете о погибшем 28 сентября в Минске офицере КГБ. За 29-30 сентября арестованы 51 человек, сообщают правозащитники вечером в четверг.
Все задержанные находятся в ИВС на Окрестина, пишет Еврорадио.
Задержания проходили в рамках ст. 369 (оскорбление представителя власти) и ст. 130 (разжигание социальной розни) Уголовного кодекса Беларуси.
ИВС на Окрестина, 2020 год
00:07 01/10/2021
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