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Как обещали: за комментарии о погибшем офицере КГБ задержан 51 белорус

По всей Беларуси происходят задержания за комментарии в интернете о погибшем 28 сентября в Минске офицере КГБ. За 29-30 сентября арестованы 51 человек, сообщают правозащитники вечером в четверг.

По всей Беларуси происходят задержания за комментарии в интернете о погибшем 28 сентября в Минске офицере КГБ. За 29-30 сентября арестованы 51 человек, сообщают правозащитники вечером в четверг.

Все задержанные находятся в ИВС на Окрестина, пишет Еврорадио.

Задержания проходили в рамках ст. 369 (оскорбление представителя власти) и ст. 130 (разжигание социальной розни) Уголовного кодекса Беларуси.

ИВС на Окрестина, 2020 год
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