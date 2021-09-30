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Из-за пожара в общежитии на улице Кульман в Минске эвакуировали 300 человек

О пожаре, произошедшем вечером в четверг в общежитии по улице Кульман, 27 в Минске, сообщили в МЧС.

"Сработавшая пожарная сигнализация и оперативные действия спасателей позволили минимизировать ущерб и своевременно оповестить жильцов", - говорится в сообщении. Его цитирует Интерфакс-Запад
Прибывшими к месту вызова подразделениями МЧС выяснилось, что в комнате на третьем этаже произошло загорание имущества на площади 1 кв. м. Работниками МЧС вместе с администрацией общежития было эвакуировано 300 человек, из них 45 детей.  

"Пожар ликвидирован в 19.10. Еще до прибытия спасателей из горящей комнаты персоналом общежития была спасена женщина 1988 г.р. Работники МЧС передали спасенную бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшую госпитализировали с ожогами. В результате пожара повреждено имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок", - говорится в сообщении.   


Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшей.
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