"Сработавшая пожарная сигнализация и оперативные действия спасателей позволили минимизировать ущерб и своевременно оповестить жильцов", - говорится в сообщении. Его цитирует Интерфакс-Запад

Прибывшими к месту вызова подразделениями МЧС выяснилось, что в комнате на третьем этаже произошло загорание имущества на площади 1 кв. м. Работниками МЧС вместе с администрацией общежития было эвакуировано 300 человек, из них 45 детей.





"Пожар ликвидирован в 19.10. Еще до прибытия спасателей из горящей комнаты персоналом общежития была спасена женщина 1988 г.р. Работники МЧС передали спасенную бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшую госпитализировали с ожогами. В результате пожара повреждено имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок", - говорится в сообщении.









Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшей.