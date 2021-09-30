По словам Кудласевича, когда 29 сентября ему постучали в квартиру со словами "Открывайте, милиция!", он сразу открыл дверь. В дом влетели четыре человека из ГУБОПиКа в экипировке и бронежилетах. Кудласевича заставили лечь на пол, на руки мужчины надели наручники.





Во время обыска, по словам задержанного, силовики "просто рыли все, срывали, ломали", пишет Еврорадио.





"Гитару разбили: увидели на ней бело-красно-белый шнурок и с криком "Это бчбшная гитара!"— бах! бах! её. Я даже сказал: ты что делаешь, гитара старше тебя, совести у вас нет! То меня один раз даже ударили ладонью", — рассказал писатель.





Мужчину также заставили сфотографироваться с бчб-символикой, в том числе с динамовским шарфом, на котором была погоня. После его увезли в здание ГУБОПиК на улице Революционной.





"Поговорили там со мною, убеждали: вы, бэчебэшники, зомби все, хотите революции, крови, войны... а я свои аргументы им", — сказал писатель.





Кудласевич имеет инвалидность второй группы — у него удалено одно лёгкое. Также у мужчины проблемы с давлением. Несмотря на это, писателя ночь до суда удерживали на Окрестина.





Как сообщало Еврорадио, в среду жена Кудласевича пришла с работы и увидела, что дома погром, а её мужа нет. Позже стало известно, что Анатоль был задержан и оштрафован.





В 2020-м Кудласевич провел 10 суток за решёткой, а весной этого года в его квартире прошел обыск в связи с делом Николая Автуховича.



