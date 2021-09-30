Недавно людей вынудили написать заявление «по собственному», с кем-то распрощались в связи с истечением срока действия трудового контракта. По сведениям бывших сотрудников, всего с предприятия «принудительно-добровольно» уволили не меньше 20 человек. Об этом они рассказали блогу Отражение.





Посоветовала комиссии перевести премию избитым белорусам





Рассказать о произошедшей в «УДМСиБ Мингорисполкома» ситуации блогу «Отражение» согласились трое уволенных с предприятия сотрудников. Имена всех изменены по их просьбе — для безопасности. Но личности людей и их отношение к организации, о которой идет речь, были верифицированы по записям в их трудовых книжках (их копии есть у автора материала).





Бывшие сотрудники предприятия сообщили, что до прошлогодних президентских выборов в коллективе было «все нормально и спокойно». А после 9 августа произошел перелом, который разделил людей: «за» и «против» действующей власти. Были и те, кто помалкивал и мнение свое не высказывал.





— Мы доведены до такого состояния, что устали молчать и бояться, надоело смотреть на происходящее в стране, — так минчане объяснили свое решение рассказать обо всем произошедшем.





Началось все с того, что в прошлом году из нескольких сотрудников предприятия сформировали избирательную комиссию на участок № 32 в Заводском районе столицы, который располагался в Шабанах. После выборов и подсчета ими голосов «как надо было», члены комиссии и председатель вернулись на работу.





— В последующие дни был шок и ужас: потому что в интернете все видели кадры с избитыми силовиками белорусов, их плачущих родственников на Окрестина, — рассказывает уже бывшая сотрудница предприятия Юлия. — А в это же время на нашем предприятии выходит приказ о награждении заместителя председателя и членов избирательной комиссии заоблачными премиями — за «качественный и добросовестный подход к работе» до и во время выборов.









Приложении о премировании работников предприятия, которые входили в избирательную комиссию





Одну из сотрудниц «УДМСиБ Мингорисполкома» такой подход возмутил, и она письменно обратилась к членам избирательной комиссии, при этом бумагу вывесила на доске объявлений предприятия. В нем женщина призвала коллег к совести за то, что участвовали в «нечестной деятельности», напомнила про репрессированных и раненых белорусов и подсказала, что полученную премию те могут перевести пострадавшим.









Бумага висела недолго — ее сняло начальство, а ее автора руководство пригласило в кабинет для беседы.





— Эта женщина (она, кстати, была уже пенсионеркой) работала дальше, но относились к ней настороженно. Люди, которые входили в избирательную комиссию, старались с ней не пересекаться. Конечно, никто из них деньги избитым белорусам не перечислил: кто-то построил забор, другие купили какие-то вещи.





После женщина работала еще несколько месяцев, а в декабре 2020-го, когда у нее уже заканчивался контракт, трудовые отношения с ней не продлили.

«Сказали писать заявление «по соглашению», иначе будут проблемы»

Как оказалось, увольнение пенсионерки было самым началом «чистки» рядов. В этом году были сотрудники, которых увольняли за несколько дней, несмотря на то, что трудовой контракт предполагал работу еще на несколько лет.





— Я никуда не ходила (имеются ввиду протесты. — Прим. Блог «Отражение»), ничего политического не постила в интернете, белый браслет не носила. Поэтому сообщение, что меня увольняют через три дня, прозвучало как гром среди ясного неба, — вспоминает Алена, еще одна бывшая сотрудница предприятия.





Неприятное известие женщине сообщил один из руководителей предприятия.





— Сказал, пиши по соглашению заявление, давай по-хорошему или мне придется применять меры, только усложнишь себе жизнь. Я решила не противиться и написала заявление, хотя по контракту должна была работать еще несколько лет.





Когда Алена дорабатывала последние дни, то встретила в коридоре еще одного начальника, а тот ей шепотом и «по большому секрету» сообщил, что причина увольнения — список, который передали из КГБ. В нем, как минимум, человек двадцать из разных подразделений. Каждому из них отвели разные сроки на увольнение с работы.





— В начале года я слышала, что такие же увольнения прошли в «Минскводоканале». Говорили, что там тоже были списки, убирали людей, которые перед выборами ставили свои подписи за Бабарико и Цепкало. Кстати, сама я за них тоже подписывалась.





Сейчас женщина подыскивает работу. Бывшие коллеги из «УДМСиБ Мингорисполкома» ей не звонили — «наверняка от страха», хотя раньше, когда она уходила в отпуск телефон разрывался: спрашивали, как оформить тот или иной документ, найти нужную папку.

«Дали три дня на увольнение»

Григорий более пяти лет работал в подразделении «УДМСиБ Мингорисполкома», по контракту он должен был трудиться до 2023 года. Но недавно ему тоже сообщили, что он должен уволиться «по собственному» и отвели на это три дня.





При этом мужчина после протестов по «административке» не привлекался, хотя в его соцсетях было фото с БЧБ-флагом, он открыто ходил в майке с погоней, а свои политические взгляды не скрывал — он за перемены в стране.





— Сопротивляться увольнению я не пытался, хотя сначала была такая мысль. Ну влупили бы через месяц или два статью, потом работу найти было бы нелегко, хотя и без нее непросто. Комиссия по трудовым спорам не оправдает в такой ситуации, суд тоже.





Мужчина говорит, что слышал о каких-то списках, по которым сотрудников увольняли, но были ли они на самом деле и входил ли он в них — точно утверждать не берется.





— Были слухи, что кого-то надо уволить прямо сейчас, кого-то через две недели, а кого-то по окончании контракта. В нашем подразделении уволили четверых. Знаю, что после меня еще одного человека убрали и вроде бы все на этом. Люди там сейчас испуганы, работы у них добавилось, зарплата уменьшается, стимулирующие выплаты не платят.





Уезжать из страны Григорий не собирается, говорит «не за что», да и не хочет покидать родные места, своих близких.





Генеральный директор «УДМСиБ Мингорисполкома» Александр Рыжков ситуацию с увольнением сотрудников и «списками КГБ» не прокомментировал, лишь пожелал корреспонденту «удачи в этом деле».



