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Литва первая в ЕС по заболеваемости и вторая по смертности от коронавируса

Литва первая в Европейском союзе по заболеваемости и вторая по смертности от коронавируса, сообщает в четверг Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

 Согласно имеющимся данным, за 14 дней в Литве фиксируется 645,7 случаев заболевания ковидом на 100 000 жителей, это один из самых высоких показателей по ЕС. На втором месте Словения - 627. 

По смертности на миллион жителей за 14 дней Литва занимает второе место (80,5). Лидер по смертности – Болгария (139). 

В Польше по заболеваемости на 100 000 жителей ситуация самая лучшая в ЕС, а самый низкий уровень смертности в Исландии и Лихтенштейне - 0. 
Средний показатель заболеваемости в ЕС - 147 на 100 жителей, смертности – 17 на миллион жителей, пишет delfi.lt
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