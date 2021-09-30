Литва первая в ЕС по заболеваемости и вторая по смертности от коронавируса
Литва первая в Европейском союзе по заболеваемости и вторая по смертности от коронавируса, сообщает в четверг Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).
Согласно имеющимся данным, за 14 дней в Литве фиксируется 645,7 случаев заболевания ковидом на 100 000 жителей, это один из самых высоких показателей по ЕС. На втором месте Словения - 627.
По смертности на миллион жителей за 14 дней Литва занимает второе место (80,5). Лидер по смертности – Болгария (139).
В Польше по заболеваемости на 100 000 жителей ситуация самая лучшая в ЕС, а самый низкий уровень смертности в Исландии и Лихтенштейне - 0.
Средний показатель заболеваемости в ЕС - 147 на 100 жителей, смертности – 17 на миллион жителей, пишет delfi.lt
20:34 30/09/2021
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