В интервью БЕЛТА первый заместитель председателя Следственного комитета Олег Шандарович рассказал, что акт расследования авиационного происшествия – катастрофы с самолетом Як-130 – поступил в следственные органы в конце августа.





«Документ очень содержательный и объемный. Комиссия сделала вывод о причинах произошедшего. Сейчас следствие с учетом поступивших материалов уточняет детали. Решение по уголовному делу будет принято в ближайшем будущем», – отметил Олег Шандарович.





Он также заявил, что версия не поменялась – отказ системы управления самолетом, а вины летчиков следствие не усматривает.





«Их переговоры с диспетчером с наложением на картинку были продемонстрированы по телевидению. Думаю, из этого видео людям понятно, что пилоты самоотверженно пытались увести самолет от жилых построек», – сообщил представитель СК.





По словам Олега Шандаровича, многие задавали вопрос: почему летчики вовремя не катапультировались.





«Мы установили, что ситуация развивалась в течение всего 40 секунд. На мгновение пилотам показалось, что они смогли вернуть контроль управления. Они до последнего момента пытались увести самолет, хотя команда катапультироваться им поступала», – уточнил первый заместитель председателя Следственного комитета.





Он добавил, что решение прыгать летчики приняли за доли секунды до трагедии, а на месте происшествия было видно, что катапультирование произошло одновременно с ударом самолета о землю. Это же зафиксировала и техника.



