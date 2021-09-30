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О падении самолета в Барановичах: в СК рассказали новые подробности

По версии следствия, причиной падения военного самолета Як-130 рядом с жилой застройкой возле Барановичей 19 мая 2021 года по-прежнему считается ошибка техники, а вины погибших летчиков в этой катастрофе нет.

В интервью БЕЛТА первый заместитель председателя Следственного комитета Олег Шандарович рассказал, что акт расследования авиационного происшествия – катастрофы с самолетом Як-130 – поступил в следственные органы в конце августа.

«Документ очень содержательный и объемный. Комиссия сделала вывод о причинах произошедшего. Сейчас следствие с учетом поступивших материалов уточняет детали. Решение по уголовному делу будет принято в ближайшем будущем», – отметил Олег Шандарович.

 
Он также заявил, что версия не поменялась – отказ системы управления самолетом, а вины летчиков следствие не усматривает.

«Их переговоры с диспетчером с наложением на картинку были продемонстрированы по телевидению. Думаю, из этого видео людям понятно, что пилоты самоотверженно пытались увести самолет от жилых построек», – сообщил представитель СК.

По словам Олега Шандаровича, многие задавали вопрос: почему летчики вовремя не катапультировались.

«Мы установили, что ситуация развивалась в течение всего 40 секунд. На мгновение пилотам показалось, что они смогли вернуть контроль управления. Они до последнего момента пытались увести самолет, хотя команда катапультироваться им поступала», – уточнил первый заместитель председателя Следственного комитета.

Он добавил, что решение прыгать летчики приняли за доли секунды до трагедии, а на месте происшествия было видно, что катапультирование произошло одновременно с ударом самолета о землю. Это же зафиксировала и техника.
1reg.by
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