Белорусов могут начать штрафовать за отсутствие масок в транспорте
Отсутствие маски у пассажира общественного транспорта может стать причиной для штрафа, Минздравом и Минтрансом прорабатывается такая возможность, рассказал в эфире канала "Беларусь 1" заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко.
"Буквально на прошлой неделе проводили рабочую встречу с руководством министерства транспорта и коммуникаций. Нас беспокоит то положение дел в общественном транспорте. Это одно из тех общественных мест, где можно инфицироваться", - сказал Тарасенко.
"Близится момент, когда и методом административных взысканий будем наказывать за отсутствие медицинских масок или повязок. Дистанцию в транспорте соблюсти сложно, но у Минтранса на данный счет есть рекомендации — об увеличении кратности маршрутов в час пик", - добавил он.
Напомним, в Беларусь пришла четвертая волна коронавируса - согласно официальной статистике, с начала сентября в стране фиксируется рост числа случаев инфекции. Полностью вакцинированы в стране на данный момент около 17% от всего населения.
Сейчас в общественном транспорте маски обязательны, но к ответственности нарушителей масочного режима в транспорте пока не привлекали. А в помещениях ответственность за соблюдение масочного режима возлагается на субъекты хозяйствования - если человек без маски зайдет в магазин, то штраф заплатит администрация. Недавно сообщалось, что в Минске в 16,5% из проверенных организаций были выявлены нарушения противоэпидемических требований, пишет smartpress.by
19:30 30/09/2021
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