"Буквально на прошлой неделе проводили рабочую встречу с руководством министерства транспорта и коммуникаций. Нас беспокоит то положение дел в общественном транспорте. Это одно из тех общественных мест, где можно инфицироваться", - сказал Тарасенко.





"Близится момент, когда и методом административных взысканий будем наказывать за отсутствие медицинских масок или повязок. Дистанцию в транспорте соблюсти сложно, но у Минтранса на данный счет есть рекомендации — об увеличении кратности маршрутов в час пик", - добавил он.





Напомним, в Беларусь пришла четвертая волна коронавируса - согласно официальной статистике, с начала сентября в стране фиксируется рост числа случаев инфекции. Полностью вакцинированы в стране на данный момент около 17% от всего населения.



