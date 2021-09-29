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В Мининформе осудили карикатуру, «Минская правда» ответила - все замечания и рекомендации будут исполнены. На этом - всё

Министерство информации письменно потребовало от редакции государственной газеты «Мінская праўда» принять меры по недопущению публикации материалов, аналогичных статье с названием «Мутация веры. Кресты бывают разные» и иллюстрацией в виде карикатуры на католических священников, размещенной в номере от 7 сентября 2021 года.

Иллюстрация из открытого доступа

Руководство информационного агентства «Минская правда» в свою очередь заверило Мининформ, что все замечания и рекомендации будут исполнены.

«Отождествление деятельности отдельных католических священников со всей Римско-католической церковью в Беларуси является неприемлемым, — заявили в Мининформе. — Такие публикации могут нанести ущерб межконфессиональным отношениям в Республике Беларусь, а также вызвать негативные последствия в общественных отношениях».

Ранее в газете «Минская правда» на первой полосе вышла карикатура на католический костел. На ней изображены четыре католических священника. Кресты у некоторых изображены в виде свастики, один из них при этом поет «Магутны Божа». Пресс-секретарь белорусской католической церкви Юрий Санько назвал «карикатуру оскорбляющей всех христиан», а поступок самой редакции газеты — «плевком в лицо миллионам католиков».
mogilev.online
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