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Руководство информационного агентства «Минская правда» в свою очередь заверило Мининформ, что все замечания и рекомендации будут исполнены.





«Отождествление деятельности отдельных католических священников со всей Римско-католической церковью в Беларуси является неприемлемым, — заявили в Мининформе. — Такие публикации могут нанести ущерб межконфессиональным отношениям в Республике Беларусь, а также вызвать негативные последствия в общественных отношениях».





Ранее в газете «Минская правда» на первой полосе вышла карикатура на католический костел. На ней изображены четыре католических священника. Кресты у некоторых изображены в виде свастики, один из них при этом поет «Магутны Божа». Пресс-секретарь белорусской католической церкви Юрий Санько назвал «карикатуру оскорбляющей всех христиан», а поступок самой редакции газеты — «плевком в лицо миллионам католиков».



