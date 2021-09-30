Миниэкономики подготовило проект указа «О садоводческих товариществах». Документ предусматривает возможность перевода садовых домиков, которые соответствуют установленным требованиям к жилым помещениям, в статус жилых домов с одновременным принятием решения об изменении целевого назначения земельного участка.

Садовые домики в товариществах, признанные бесхозяйными или выборочным наследством, будут переходить в собственность административно-территориальной единицы.





Также появится возможность назначать председателей правления товариществ местными исполнительными и распорядительными органами, в случае если члены садового товарищества в течение долгого времени не сделают это в обычном порядке.





Поменяется и порядок изменения границ земельных участков. Их регистрацию предлагается осуществлять, при отсутствии спора, по фактически сложившемуся пользованию без внесения изменений в проект организации и застройки территории товарищества. В настоящее время для этого требуется внесение изменений в такой проект, что значительно затрудняет упорядочение границ, пишет blizko.by



