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Дачи разрешат переводить в статус жилых домов. Что могут изменить в законах о садоводческих товариществах

Нововведения коснутся бесхозяйственных домиков, порядка назначения председателей правления и изменения границ участков.

Миниэкономики подготовило проект указа «О садоводческих товариществах». Документ предусматривает возможность перевода садовых домиков, которые соответствуют установленным требованиям к жилым помещениям, в статус жилых домов с одновременным принятием решения об изменении целевого назначения земельного участка.
Садовые домики в товариществах, признанные бесхозяйными или выборочным наследством, будут переходить в собственность административно-территориальной единицы.

Также появится возможность назначать председателей правления товариществ местными исполнительными и распорядительными органами, в случае если члены садового товарищества в течение долгого времени не сделают это в обычном порядке.

Поменяется и порядок изменения границ земельных участков. Их регистрацию предлагается осуществлять, при отсутствии спора, по фактически сложившемуся пользованию без внесения изменений в проект организации и застройки территории товарищества. В настоящее время для этого требуется внесение изменений в такой проект, что значительно затрудняет упорядочение границ, пишет blizko.by
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