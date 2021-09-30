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Кроме Беларуси: Польша возобновляет ж/д сообщение со всеми странами

В Польше восстановят железнодорожные маршруты за границу после отмены некоторых карантинных ограничений из-за коронавируса.

Однако общение с Беларусью останется под запретом, передает Свабода. 

Польша не будет перевозить пассажиров через польско-белорусскую границу как минимум до 31 октября. Такой приказ издал Совет министров Польши 27 сентября.

«Согласно нашим данным, в Беларуси более 10 000, а может, и больше лиц, перемещенных с Ближнего Востока, преимущественно из Ирака, а также из Сирии, чтобы проводить гибридную атаку», — говорил ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните в Варшаве. 
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