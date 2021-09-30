Однако общение с Беларусью останется под запретом, передает Свабода.





Польша не будет перевозить пассажиров через польско-белорусскую границу как минимум до 31 октября. Такой приказ издал Совет министров Польши 27 сентября.





«Согласно нашим данным, в Беларуси более 10 000, а может, и больше лиц, перемещенных с Ближнего Востока, преимущественно из Ирака, а также из Сирии, чтобы проводить гибридную атаку», — говорил ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните в Варшаве.



