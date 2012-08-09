+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Завели автомобиль и поехали кататься: 12-летние школьники угнали микроавтобус

Хозяин оставил ключи в замке зажигания.

12-летние школьники угнали микроавтобус "Мерседес-Бенц" в одной из деревень Слуцкого района.

Наряд ДПС остановил микроавтобус после того, как был введен план "Перехват".

Угонщиками оказались 12-летние местные школьники. По дороге домой после уроков они увидели незапертый микроавтобус. Подростки захотели проверить, нет ли в салоне сигарет. 

Но внутри машины они обнаружили ключи в замке зажигания, завели автомобиль и поехали кататься по окрестностям, сообщает УВД Миноблисполкома.

Напомним, накануне сообщалось, что две девочки в возрасте 10 и 12 лет ограбили магазин из-за того, что родители запретили им дружить.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]