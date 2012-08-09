12-летние школьники угнали микроавтобус "Мерседес-Бенц" в одной из деревень Слуцкого района.





Наряд ДПС остановил микроавтобус после того, как был введен план "Перехват".





Угонщиками оказались 12-летние местные школьники. По дороге домой после уроков они увидели незапертый микроавтобус. Подростки захотели проверить, нет ли в салоне сигарет.





Но внутри машины они обнаружили ключи в замке зажигания, завели автомобиль и поехали кататься по окрестностям, сообщает УВД Миноблисполкома.





Напомним, накануне сообщалось, что две девочки в возрасте 10 и 12 лет ограбили магазин из-за того, что родители запретили им дружить.















