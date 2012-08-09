Завели автомобиль и поехали кататься: 12-летние школьники угнали микроавтобус
Хозяин оставил ключи в замке зажигания.
12-летние школьники угнали микроавтобус "Мерседес-Бенц" в одной из деревень Слуцкого района.
Наряд ДПС остановил микроавтобус после того, как был введен план "Перехват".
Угонщиками оказались 12-летние местные школьники. По дороге домой после уроков они увидели незапертый микроавтобус. Подростки захотели проверить, нет ли в салоне сигарет.
Но внутри машины они обнаружили ключи в замке зажигания, завели автомобиль и поехали кататься по окрестностям, сообщает УВД Миноблисполкома.
Напомним, накануне сообщалось, что две девочки в возрасте 10 и 12 лет ограбили магазин из-за того, что родители запретили им дружить.
17:23 30/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение