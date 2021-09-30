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"Был бизнесменом, а в 50 лет услышал Иисуса" Первый в Беларуси священник-африканец приступил к службе в Гомеле

Отец Майкл окончил университет в СССР, знает русский язык, а теперь учит беларуский

"Был бизнесменом, а в 50 лет услышал Иисуса" Первый в Беларуси священник-африканец приступил к службе в Гомеле
Свои первые именины в Гомеле отметил католический священник Майкл Уйяммаду Окико. 29 сентября, в праздник святых Архангелов Михаила, Гавриила и Рафаила, верующие гомельского прихода Успения Пресвятой Девы Марии поздравили отца Майкла (Михаила) с именинами. 

Он - священник-монах из ордена святого Павла, первого отшельника (павлины) и первый католический священник-африканец, который служит в Беларуси.

Отцу Майклу 61 год, он родом из Нигерии, а стал священником всего два года назад. У него необычная история жизни:

- Возраст для Бога не имеет значения. Я учился в Советском Союзе и после учебы вернулся в свою страну. Там я стал бизнесменом, и почти в 50 лет понял свое призвание, услышал Иисуса, - рассказывал отец Майкл после посвящения, которое получил в Украине.

В 1981 году нигериец приехал в СССР, где окончил Донецкий государственный университет. А затем вернулся в Украину в 2010 году и начал монашескую формацию в монастыре павлинов в Мариуполе. 

На священника учился в Институте св. Фомы Аквинского в Киеве. После посвящения в 2019 г. служил в Украине, затем - в Камеруне, а в 2021 г. приехал в беларуский Гомель - поскольку в здешнем молодом приходе, который строит новый костел, была потребность в викарии.


Отец Майкл - активный проповедник Божьего Слова, он был воспитан в харизматических движениях, которые распространены в Нигерии. Священник знает русский язык и учит беларуский, также служит святую Мессу по-английски для иностранных студентов-католиков из гомельских вузов.
Источник: katolik.life
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