Написал тысячи писем политзаключенным! Снова задержан активист Илья Миронов
Гомельский активист Илья Миронов, который написал политзаключенным более 2500 писем, задержан в очередной раз - сейчас на трое суток.
Об этом сообщила его мать Валентина у себя на странице в Facebook.
Больше об аресте Ильи пока ничего неизвестно.
Ранее сообщалось о том, что Миронову дали 25(!) суток ареста за надпись на футболке "Пишите письма!".
Источник: Еврорадио
16:42 30/09/2021
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