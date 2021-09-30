



Заведующая реанимацией в Вилейке Виктория Семенкович рассказала о ситуации с ковидом в регионе, отметив: «Мы сейчас на войне».





– На сегодня складывается такая ситуация, что в четвертую волну массового болеют молодежь и дети. Заболевание протекает очень быстро, состояние людей ухудшается за два-три дня, – рассказала врач, сообщает peramoga.by.





По ее словам, если привитый и болеет, то в легкой форме, не попадая в больницу:





– В Вилейке в отделении сейчас лежит 70 человек, в реанимации – 9. Среди них нет ни одного привитого человека. Такую статистику мы приводим для скептиков. В Молодечно лежит 189 больных с COVID-19. В Слуцке – на вчерашний день 393, никто из них не привит.





Минздрав приводит слова врачей перепрофилированных под лечение COVID-19 отделений:





– Много людей старшего поколения, но, в то же время – приходят на госпитализацию и люди 35-40 лет. В прошлые волны их были единицы. Если брать по нашим отделениям, то больше мужчин – наверное женщины более ответственны в обычной жизни, более старательно относятся к гигиене, обработке рук антисептиками, ношению чистых масок.





Как отметил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Никита Соловей во время онлайн-конференции 28 сентября, в прежние ковидные волны тяжелое поражение легких, в результате чего пациент становился реанимационным, возникало на 8-12 сутки, теперь на третьи-четвертые, сообщают Naviny.





По последним данным в Беларуси доля полностью вакцинированных пока достигает лишь 16%, это один из самых низких показателей в Европе. Соловей настаивает, что защитить нас от коронавируса может только вакцинация, и ответил на ряд вопросов о ней.





Действительно в Израиле, США вакцинировано около 70% населения, но заболеваемость высокая. Однако среди вакцинированных частота госпитализаций и летальных исходов является минимальной.





Соловей считает, что в целом в Беларуси недооценивается опасность COVID-19:





– Те тяжелые случаи, о которых мы слышим от своего окружения, — это верхушка айсберга. Уже есть данные о долговременных негативных последствиях COVID-19, среди которых влияние на репродукцию, депрессивные расстройства, когнитивные нарушения вплоть до деменции у пожилых лиц. Недавно в систематическом медобзоре выделили 55 заболеваний, являющихся результатом перенесенной коронавирусной инфекции.





О негативных последствиях прививок врач сказал: вакцинированы миллионы, а осложнения возникли у нескольких десятков.





Какую вакцину выбрать — китайскую или российскую? «Спутник V» предотвращает развитие заболевания примерно у 90% населения, а китайская Vero Cell — у 75-80%. Вакцины сопоставимы по эффективности в части предотвращения осложненных форм коронавируса.





Соловей обратил внимание, что есть отличия по реакции на введение прививки:





– «Спутник» после введения дает гриппоподобную реакцию чаще китайской вакцины: «Получается, что если важно, чтобы введение препарата не имело побочки, лучше привиться китайской, а если в большей степени важен уровень защиты, рекомендуется «Спутник V».