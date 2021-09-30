Причем не только банкам, но и «иным лицам». Эта услуга будет стоить почти 2 тысячи рублей в месяц.





С 01.10.2021 ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» оказывает новые услуги:





- по предоставлению данных о клиентах, их представителях с целью обновления (актуализации) данных - для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций (за исключением НКФО, оказывающих кассово-инкассаторские услуги), ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и иных лиц, осуществляющих финансовые операции (п.п. 5.1.9, 5.3.8);





Описание услуги под номером 5.1.9 появилось в «сборнике вознаграждений» ЕРИП. За предоставление данных будут брать абонплату: 1.710 рублей в месяц (независимо от даты предоставления доступа и даты отключения).









Что это может значить для простых беларусов? Например, то, что теперь их данные будут официально покупать-продавать.





Раньше банковские работники совершали «холодные звонки» с предложением новых услуг, а на вопрос, где взяли номер, отвечали невнятно «нам передали из базы». Теперь это можно будет провернуть официально.





А еще это может быть опасно тем, что новой услугой потенциально смогут воспользоваться мошенники — они как раз «иные лица, осуществляющие финансовые операции».





Будет легче втереться в доверие к будущей жертве, зная информацию, полученную от ЕРИП.