+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В помощь мошенникам: ЕРИП официально начинает торговать нашими данными

Небанковская кредитно-финансовая организация ЕРИП сообщает, что с 1 октября начнет продавать информацию о клиентах, которые пользуются ее сервисами.

В помощь мошенникам: ЕРИП официально начинает торговать нашими данными
Причем не только банкам, но и «иным лицам». Эта услуга будет стоить почти 2 тысячи рублей в месяц.

С 01.10.2021 ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» оказывает новые услуги:

- по предоставлению данных о клиентах, их представителях с целью обновления (актуализации) данных - для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций (за исключением НКФО, оказывающих кассово-инкассаторские услуги), ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и иных лиц, осуществляющих финансовые операции (п.п. 5.1.9, 5.3.8);

Описание услуги под номером 5.1.9 появилось в «сборнике вознаграждений» ЕРИП. За предоставление данных будут брать абонплату: 1.710 рублей в месяц (независимо от даты предоставления доступа и даты отключения).


Что это может значить для простых беларусов? Например, то, что теперь их данные будут официально покупать-продавать. 

Раньше банковские работники совершали «холодные звонки» с предложением новых услуг, а на вопрос, где взяли номер, отвечали невнятно «нам передали из базы». Теперь это можно будет провернуть официально.

А еще это может быть опасно тем, что новой услугой потенциально смогут воспользоваться мошенники — они как раз «иные лица, осуществляющие финансовые операции». 

Будет легче втереться в доверие к будущей жертве, зная информацию, полученную от ЕРИП.
Источник: the-village.me
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]