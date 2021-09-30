Журналист Blizko.by прошелся по книжным магазинам Минска и нашел на их полках любопытные издания, которые написаны по следам событий прошлого года. Эту занимательную литературу можете оценить и вы.





В одном из магазинов на проспекте Независимости нашлась книга, написанная сотрудником телеканала ОНТ Игорем Туром. На канале Тур вел цикл авторских программ под названием «Ложь беглых». Выпуски были посвящены деятельности противников белорусской власти, находящихся за границей. Позже по мотивам своего авторского цикла Игорь создал и книгу. Название то же – «Ложь беглых».

Тираж печатной версии «беглых» – 600 экземпляров. Многие авторы, книги которых публикуются куда меньшими тиражами, могут позавидовать начинающему писателю Игорю Туру. Кстати, творение политического обозревателя ОНТ стоит около 15 рублей.

Следующее чтиво, связанное с событиями 2020-го, удалось обнаружить в «Акадэмкнізе». Автор – Иван Турлай, кандидат экономических наук. «Нацистский путч 2020 года в Беларуси. Батька, держись!» – так ярко называется творение Ивана Турлая.

В аннотации сказано, что «в 2020 году Беларусь пережила одно из крупнейших потрясений своей новейшей истории нацистский путч, начавшийся после президентских выборов, на которых победил действующий Президент А. Г. Лукашенко».

В своей работе Турлай повествует о том, к какой, по его мнению, катастрофе вели Беларусь «финансируемые зарубежными кураторами националисты». Также читателю обещается, что на страницах дается ответ на вопрос, «как уберечь республику от повторения подобного сценария в будущем». Стоит такой экземпляр 35 белорусских рублей. За такие деньги, к слову, можно купить качественную литературу.

Когда произведение Ивана Турлая появилось на полках «Акадэмкнігі», его периодически покупали. Об этом журналист Blizko.by узнал от продавца-консультанта магазина. Но позже книга с призывом «Батька, держись!» перестала пользоваться спросом.

Похожая судьба и у книги Андрея Муковозчика «Революция мокрых штанов». Сборник творчества колумниста государственной газеты «СБ. Беларусь сегодня» также продается в «Акадэмкніге» и тоже на старте реализации временами пользовался спросом.

Тираж в 1,5 тысячи экземпляров не шутка. В работе Муковозчика собраны его тексты, выходившие на страницах и сайте газеты в 2020 году. «Революция мокрых штанов» хорошо проиллюстрирована. Любители книг с картинками заскучать не должны. Стоит издание около 15 рублей.

Бонус! Этот труд Ивана Турлая, призывавшего батьку держаться, вышел еще в 2019-м, но мы не можем обойти ее вниманием. «Урок отца народов Сталина и батьки Лукашенко. Как преодолеть экономическое отставание» – безумно интересно.

«Ведущаяся против нашей цивилизации информационно-психологическая война набирает все большие обороты. Прозападная политическая, экономическая и информационная агентура старается изо всех сил, чтобы опорочить наше великое советское прошлое, очернить отца народов Сталина, вылить побольше грязи на сталинскую экономическую систему, что позволила нам одержать Победу в 1945-м и вывела нас на уровень передовых стран мира», – говорится в аннотации.

Сообщается, что «книга дает отпор этому информационному террору со стороны либеральных и советофобских иуд».

Автор рассказывает об «экономическом чуде» Сталина и экономической модели Лукашенко. За 19 рублей 50 копеек вы сможете забрать томик Ивана Турлая с собой и познакомиться с его умозаключениями поближе.





Увы, иной точки зрения минские магазины, как и официальная пропаганда, не предлагают...