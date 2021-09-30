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Названа дата прощания с погибшим в Минске сотрудником КГБ

Офицера КГБ, погибшего при задержании мужчины, подозреваемого в причастности к террористической и экстремистской деятельности, похоронят 1 октября.



Прощание с оперативником 1990 года рождения по имени Дмитрий и с позывным "Нирвана" состоится в этот же день в клубе имени Дзержинского с 10 до 12.00.

Во вторник, 28 сентября, бойцы группы "Альфа" проводили в Минске спецоперацию по выявлению и задержанию людей, причастных к террористической и экстремистской деятельности.

На улице Якубовского по группе был открыт огонь из охотничьего ружья. Один из сотрудников КГБ получил смертельное ранение. Ответным огнем стрелявший айтишник Андрей Зельцер был ликвидирован. Его жена, которая снимала на видео все, что происходило в квартире, задержана.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Sputnik.by
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