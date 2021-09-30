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За ограбление с игрушечным пистолетом пенсионерка получила 7 лет колонии

Суд Столинского района назначил приговор по уголовному делу о разбое.


В апреле этого года 62-летняя женщина в «бандитской экипировке» ворвалась в дом к своей 82-летней знакомой. На голове у женщины были колготки, а в руках игрушечный пистолет. 

Угрожая расправой, обвиняемая вынесла из дома «подруги» ценности и продукты питания на общую сумму более 1,5 тысячи рублей. Потерпевшая получила травмы, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности, сообщает Верховный суд Беларуси.
 
Настоящие имена и фамилии фигурантов дела не разглашаются.

Суд признал нападавшую виновной по части 2 статьи 207 Уголовного кодекс Беларуси (применение насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшей, и угрозе применения такого насилия с целью непосредственного завладения имуществом (разбой), совершенном с проникновением в жилище).
 
Женщину приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 100 базовых величин на сумму 2 900 рублей.
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