



В этом году в Минске начнут ремонт еще двух путепроводов на важной магистрали — проспекте Жукова. Один начнут уже завтра, 1 октября, второй — в декабре, сообщил в интервью «Минск-Новости» генеральный директор «Горремавтодора Мингорисполкома» Денис Глинский.





При этом первый из них открыли совсем недавно — лишь 11 лет назад.





Глинский рассказал, что с 1 октября планируется начать ремонт деформационных швов на путепроводе на третьем уровне развязки проспекта Дзержинского и проспекта Жукова. Это сооружение открыли 11 лет назад, а теперь уже назрела необходимость ремонта.





Деформационные швы уже разрушаются, затекают, начинает разрушаться ригельная система мостового сооружения. Для обновления придется на пару недель закрывать движение поочередно на разных полосах.





— В декабре планируем начать реконструкцию крупного путепровода на пр. Жукова в районе станции Минск-Товарный. Разработана проектно-сметная документация, уже проводятся торги по выбору подрядчика, — добавил Денис Глинский.



