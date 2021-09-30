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Завтра в Минске начинают ремонт моста - его открыли только 11 лет назад

Движение будет перекрыто


В этом году в Минске начнут ремонт еще двух путепроводов на важной магистрали — проспекте Жукова. Один начнут уже завтра, 1 октября, второй — в декабре, сообщил в интервью «Минск-Новости» генеральный директор «Горремавтодора Мингорисполкома» Денис Глинский. 

При этом первый из них открыли совсем недавно — лишь 11 лет назад.

Глинский рассказал, что с 1 октября планируется начать ремонт деформационных швов на путепроводе на третьем уровне развязки проспекта Дзержинского и проспекта Жукова. Это сооружение открыли 11 лет назад, а теперь уже назрела необходимость ремонта. 

Деформационные швы уже разрушаются, затекают, начинает разрушаться ригельная система мостового сооружения. Для обновления придется на пару недель закрывать движение поочередно на разных полосах.

— В декабре планируем начать реконструкцию крупного путепровода на пр. Жукова в районе станции Минск-Товарный. Разработана проектно-сметная документация, уже проводятся торги по выбору подрядчика, — добавил Денис Глинский.
Источник: the-village.me
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