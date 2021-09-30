Писатель Анатолий Кудласевич пропал из своей квартиры, сообщает « Наша Ніва ».





«Ситуация такая: мать вернулась домой, а там все разбросано, вещи раскиданы по полу - абсолютно все, даже какие-то крупы и специи», — рассказал его сын Николай.





По его словам, из квартиры пропали два ноутбука, мобильный телефон, таблетки от давления, но «ценности не тронуты».





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«Я связался с адвокатом, звонил в милицию. Его начали искать. Мне позвонил дежурный и сказал, что в том районе, где живут родители, работает ГУБОП», — сказал сын Кудласевича.





Кудласевич имеет инвалидность второй группы, у него удалено одно легкое из-за онкологии.



Однако в прошлом году, несмотря на инвалидность, 60-летний Анатолий Кудласевич был осужден на 10 суток за "митинг" во время сбора подписей за Светлану Тихановскую.

"А весной 2021 года в квартире отца уже проходил обыск в связи с делом Автуховича. Поводом стало то, что они переписывались где-то в сети. Но тогда проводили обыск довольно деликатно, отца допросили и отпустили", - говорит сын.





Николая Автуховича обвинили в "терроризме" в декабре 2020 года.