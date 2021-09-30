Сергей Зикрацкий в этой связи обращает внимание на несколько нюансов, сообщает Как отмечает юрист, прошло более суток с момента инцидента, но и у специалистов, и у рядовых наблюдателей остается больше вопросов, чем ответов.в этой связи обращает внимание на несколько нюансов, сообщает Свабода.





Первое. Единственный источник информации о событии - голословные утверждения официальных лиц и смонтированная итоговая картинка. Хотя очевидно: у правоохранительных органов есть как минимум три полных видео с места происшествия.





Естественно, это порождает обоснованные сомнения в точности озвученной версии. Только опубликование первоисточников и заключения независимых экспертов о причинах смерти сотрудника КГБ и открытое расследование этого дела может развеять сомнения в обоснованности официальной позиции.





Другое. Генпрокуратура отчиталась об окончании проверки в отношении сотрудников силовых структур, которые застрелили Андрея Зельцера. Ведомство не нашло нарушений и посчитало, что спецслужбы законно применили оружие, от которого тот умер.





При этом спустя сутки после инцидента нет ни одного комментария, почему визитеры решили использовать огнестрельное оружие, исключив другие варианты. Отсутствие полного видео не дает ответа на вопрос, была ли смерть молодого человека обусловлена реальной необходимостью применения оружия или это месть за ранение коллеги.





Третье. Очень много вопросов возникает по задержанию в качестве подозреваемой в убийстве сотрудника КГБ жены Андрея Зельцера, Марии Успенской. Является ли простое фиксирование на видео событий в квартире соучастием в убийстве? Или следствие имеет иные доказательства ее участия в преступлении?





Пока не представлено достаточных доказательств отношения женщины к правонарушению, никто не может быть уверенным, что задержание Марии Успенской не связано с желанием скрыть истинную картину событий.





Напомним, в этом году известного адвоката Сергея Зикрацкого лишили лицензии за защиту политических заключенных, он был вынужден покинуть Беларусь.





28 сентября сотрудники КГБ взломали дверь и ворвались в минскую квартиру, где находились Андрей Зельцер и его жена Мария Успенская. Хозяин якобы дважды выстрелил и смертельно ранил одного из группы захвата КГБ.





В ответ его застрелили, жену арестовали.





Андрей Зельцер с 2016 года работал в минском офисе компании Epam на позиции тим-лида. У супругов остался сын.