Шеф-редактор The Insider объявлен в розыск в России
Против шеф-редактора издания The Insider (ранее издание было признано в России СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова возбуждено уголовное дело.
Его заподозрили в том, что в августе этого года он незаконно пересек государственную границу РФ по направлению Воронежской и Луганских областей, сообщила РБК его адвокат Юлия Кузнецова.
Доброхотов объявлен в розыск. В четверг в квартире его родителей и жены проходят обыски.
Сам Доброхотов уехал из России ранее.
12:18 30/09/2021
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