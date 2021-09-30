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Шеф-редактор The Insider объявлен в розыск в России

Против шеф-редактора издания The Insider (ранее издание было признано в России СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова возбуждено уголовное дело.

Его заподозрили в том, что в августе этого года он незаконно пересек государственную границу РФ по направлению Воронежской и Луганских областей, сообщила РБК его адвокат Юлия Кузнецова.

Доброхотов объявлен в розыск. В четверг в квартире его родителей и жены проходят обыски.

Сам Доброхотов уехал из России ранее.
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