"Вор в законе" Паштет задержан за "злостное хулиганство"
Павел Алексеевич (Паштет) задержан за организацию злостного хулиганства.
В конце августа четверо сторонников уголовного авторитета в Борисове избили 40-летнего мужчину. Жестокое нападение было совершено у входа в гипермаркет, на глазах посетителей и работников торгового объекта.
Как стало известно, пострадавший является приверженцем криминального клана «вора в законе» Кушнера. Выходка оказалась следствием давнего противостояния главарей по переделу сфер влияния и укреплению положения в криминальной среде.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за хулиганство, совершенное группой лиц. Павел Алексеевич (Паштет) задержан за организацию злостного хулиганства, сообщает МВД.
12:13 30/09/2021
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