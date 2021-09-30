В конце августа четверо сторонников уголовного авторитета в Борисове избили 40-летнего мужчину. Жестокое нападение было совершено у входа в гипермаркет, на глазах посетителей и работников торгового объекта.





Как стало известно, пострадавший является приверженцем криминального клана «вора в законе» Кушнера. Выходка оказалась следствием давнего противостояния главарей по переделу сфер влияния и укреплению положения в криминальной среде.





Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за хулиганство, совершенное группой лиц. Павел Алексеевич (Паштет) задержан за организацию злостного хулиганства, сообщает МВД.







