



Как сообщает wyborcza.pl, члены официальных делегаций, представители центральных и местных властей, парламента, местных советов, Верховного и Конституционного судов будут платить за шенгенские визы не 35, а 80 евро. Также им не будут выдавать многократные визы. Ради получения «шенгена» им предстоит предоставлять максимально подробное обоснование для въезда.





Представители Еврокомиссии подчеркивают, что решение не коснется обычных граждан Беларуси.





Напомним, Еврокомиссия 29 сентября «после попыток белорусского режима дестабилизировать ЕС и его государства–члены путем содействия нелегальной миграции в политических целях» официально предложила приостановить действие некоторых статей Соглашения ЕС об упрощении визового режима с Беларусью.





Эти меры коснутся только членов официальных делегаций Беларуси и членов национального правительства, региональной исполнительной власти и местных депутатов, членов Конституционного суда и Верховного Суда Беларуси при исполнении ими своих обязанностей, говорится в сообщение Еврокомиссии.





Прежде чем предложение Еврокомиссии вступит в силу, его ещё должен рассмотреть Совет ЕС. По неофициальной информации, это планируется сделать в течение двух ближайших недель.





Каков будет ответ?

Между тем 29 сентября стало известно, что ЕЭК готовит «ответные меры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на санкции Запада».





«В настоящее время торговый блок комиссии ведет активную работу по согласованию со сторонами проекта перечня возможных мер реагирования на экономическое давление, оказываемое третьими странами на государства союза. Главам государств планируется представить меры, которые получат максимальную поддержку государств-членов», — заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.





Она отметила, что «речь идет о согласованном применении ответных мер исключительно в целях защиты экономических интересов ЕАЭС».





Сейчас государствами-членами ЕАЭС являются Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Беларусь.