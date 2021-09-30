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СК: в этом году протестных "преступлений" больше, чем в прошлом

С 9 августа прошлого года зарегистрировано более 5 тысяч преступлений, связанных с протестными акциями

В 2020 году таких преступлений было около 1,7 тысяч, за январь-сентябрь этого – около 3,3 тысяч, сообщил БелТА первый заместитель председателя Следственного комитета Олег Шандарович.

В основном это клевета и оскорбления, совершенные, как правило, с использованием интернета. Всего зарегистрировано почти 2 тыс. таких преступлений, или почти 40%.

Около четверти – осквернение сооружений и порча имущества. Такие преступления сопряжены с определенными материальными затратами для государства, коммунальных служб.

С реальным применением насилия совершено менее 3% преступлений этой категории.

Шандарович заявил, что плановая работа по выявлению активных участников протестов продолжается:

– Многие узнают себя на видео, которое мелькает в интернете, по телевидению. С этим видео мы также работаем. Доберемся до каждого. Не стоит рассчитывать, что эти уголовные дела мы забросим и забудем. 

С каждым месяцем появляются все новые технические возможности. Вкупе с пресловутой системой видеонаблюдения это позволяет идентифицировать личность. Мы можем «выпотрошить» любой гаджет, в том числе информацию, которая была удалена.

Он заявил, что «у тех, кто принимал участие в массовых беспорядках, есть шанс явиться добровольно и признаться». Если речь идет не о тяжких составах преступления (такие тоже есть среди так называемой протестной категории дел), человек может быть освобожден от уголовной ответственности, добавил Шандарпович.
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