Читательница media-polesye.by рассказала, что снаружи по цоколю жильцы самостоятельно проводили обработку, сметают вредителей вениками. Но эти меры не приносят результата.





Деревья в прилегающем сквере поражены.





— Работники ЖКХ спилили несколько деревьев возле «Детского мира», а другие, поражённые, даже не обработали. Мы звонили, просили обработать цоколь и стены дома. Нас вроде бы услышали, но ничего не предприняли. А здесь нужна немедленная помощь! Гусеницы добрались уже до верхних этажей, — сетует женщина.





Напомним, в Лунинце установили карантинный режим сроком на три года из-за нашествия амерканской белой бабочки.