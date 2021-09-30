Шок! Посмотрите, как гусеницы атаковали дом в центре Лунинца
Жильцы дома №9 по ул.50 лет Октября бьют тревогу: гусеницы расползлись по дому и проникают через балконы и окна в квартиры.
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Читательница media-polesye.by рассказала, что снаружи по цоколю жильцы самостоятельно проводили обработку, сметают вредителей вениками. Но эти меры не приносят результата.
Деревья в прилегающем сквере поражены.
— Работники ЖКХ спилили несколько деревьев возле «Детского мира», а другие, поражённые, даже не обработали. Мы звонили, просили обработать цоколь и стены дома. Нас вроде бы услышали, но ничего не предприняли. А здесь нужна немедленная помощь! Гусеницы добрались уже до верхних этажей, — сетует женщина.
Напомним, в Лунинце установили карантинный режим сроком на три года из-за нашествия амерканской белой бабочки.
10:43 30/09/2021
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