"Мой дедушка родился в Беларуси", — сказала она. Он уехал с родины около 1870 года и приехал в Шотландию, где занимался торговлей. Позже в Глазго у него был небольшой магазин ювелирных изделий. В то время семья смогла вырваться из бедности, говорит актриса.





Маргулис 80 лет. Её семья имеет еврейские корни. Ранее уже было известно, что предки актрисы приехали в Англию из Беларуси.





В кино Мириам Маргулис дебютировала в середине 1970-х, снималась в сериалах, занималась озвучкой.





В фильмах о Гарри Поттере она исполнила роль профессора травологии Помоны Спраут ("Гарри Поттер и тайная комната", "Гарри Поттер и дары Смерти. Часть 2").







