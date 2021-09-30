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Актриса из "Гарри Поттера": Мой дедушка родился в Беларуси

Британско-австралийская актриса Мириам Маргулис рассказала журналистам австралийской The Sunday Post о своих белорусских корнях.

"Мой дедушка родился в Беларуси", — сказала она. Он уехал с родины около 1870 года и приехал в Шотландию, где занимался торговлей. Позже в Глазго у него был небольшой магазин ювелирных изделий. В то время семья смогла вырваться из бедности, говорит актриса.

Маргулис 80 лет. Её семья имеет еврейские корни. Ранее уже было известно, что предки актрисы приехали в Англию из Беларуси. 

В кино Мириам Маргулис дебютировала в середине 1970-х, снималась в сериалах, занималась озвучкой. 

В фильмах о Гарри Поттере она исполнила роль профессора травологии Помоны Спраут ("Гарри Поттер и тайная комната", "Гарри Поттер и дары Смерти. Часть 2").
Источник: euroradio.fm
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