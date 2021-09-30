В гипермаркете Green в Dana Mall / Еврорадио​





Она была на этом месте всегда, говорит слушательница Еврорадио. А сейчас там продаются "Минская правда", "АиФ" и "Антенна".





Уже больше года газету "КП в Беларуси" не пускают в "Белсоюзпечать" и "Белпочту", приобрести её можно было только в крупных магазинах. В среду днём глава Администрации президента Игорь Сергеенко в видеообращении по поводу трагедии на Якубовского в Минске (там во время перестрелки погибли айтишник и офицер КГБ) пригрозил собственникам магазинов, где "продаются так называемые боевые листки". К сожалению, намёк был более чем прозрачен. Сайт "КП в Беларуси" был заблокирован ещё утром 29 сентября.





По сведениям Еврорадио, не согласилась брать газету для распространения и сеть "Виталюр".





У газеты "КП в Беларуси" есть телеграмм-канал, заблокировать который невозможно: @kpbel