



Как утверждают в милиции, пишут ННВ, сельчанка с сестрой выпивали в ее доме. При этом женщина зачем-то вызвала милицию, а затем стала оскорблять приехавших силовиков.





Сотрудники РОВД несколько раз сделали сельчанке и её родственнице замечание, но как можно судить из видео, женщина хотела выставить из дома визитеров, которых якобы сама и вызвала.













В результате, как сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома, участковый инспектор получил по лицу, а сотруднику ГАИ сельчанка испортила форму — на видео виден оторванный погон лейтенанта.





Двое сотрудников внутренних органов все же смогли справиться с занявшейся рукоприкладством женщиной и заковали ее в наручники. Позже эксперты выяснят, что в момент инцидента в крови сельчанки было 2,4 промилле алкоголя.





Следственный комитет возбудил в отношении жительницы Верхнедвинского района уголовное дело. Инцидент, судя по дате за записи видеорегистратора, произошел еще 31 августа.