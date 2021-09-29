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Жительница Верхнедвинского района побила участкового и сорвала погон у инспектора ГАИ

В насилии в отношении сотрудников внутренних дел обвиняют 46-летнюю жительницу одной из деревень Верхнедвинского района.


Как утверждают в милиции, пишут ННВ, сельчанка с сестрой выпивали в ее доме. При этом женщина зачем-то вызвала милицию, а затем стала оскорблять приехавших силовиков.

Сотрудники РОВД несколько раз сделали сельчанке и её родственнице замечание, но как можно судить из видео, женщина хотела выставить из дома визитеров, которых якобы сама и вызвала.



В результате, как сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома, участковый инспектор получил по лицу, а сотруднику ГАИ сельчанка испортила форму — на видео виден оторванный погон лейтенанта.

Двое сотрудников внутренних органов все же смогли справиться с занявшейся рукоприкладством женщиной и заковали ее в наручники. Позже эксперты выяснят, что в момент инцидента в крови сельчанки было 2,4 промилле алкоголя.

Следственный комитет возбудил в отношении жительницы Верхнедвинского района уголовное дело. Инцидент, судя по дате за записи видеорегистратора, произошел еще 31 августа.
Источник: Іван Дзедушкін
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