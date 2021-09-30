







23-летнего звукорежиссера из Театра юного зрителя Кирилла Салеева задержали 15 сентября, пишет Nashaniva.com. Это сын известного культуролога, преподавателя Академии искусств Вадима Салеева.





Кириллу предъявили обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (действия, грубо нарушающие общественный порядок), но суть обвинений пока неизвестна. Звукорежиссера поместили в СИЗО №1 на Володарского, сообщают правозащитники.







