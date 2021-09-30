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Звукорежиссера Театра юного зрителя Кирилла Салеева обвиняют по статье 342

Звукорежиссера Кирилла Салеева обвиняют по статье 342 Уголовного кодекса. Он в СИЗО на Володарского.



23-летнего звукорежиссера из Театра юного зрителя Кирилла Салеева задержали 15 сентября, пишет Nashaniva.com. Это сын известного культуролога, преподавателя Академии искусств Вадима Салеева.

Кириллу предъявили обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (действия, грубо нарушающие общественный порядок), но суть обвинений пока неизвестна. Звукорежиссера поместили в СИЗО №1 на Володарского, сообщают правозащитники.
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