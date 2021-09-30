+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Добкин обратился к сотрудникам в связи с трагедией на Якубовского

EPAM публично не комментировал ЧП, участником которого стал тимлид компании Андрей Зельцер. Однако Аркадий Добкин обратился письменно к сотрудникам. Приводим текст письма.

Добкин обратился к сотрудникам в связи с трагедией на Якубовского
«Коллеги,

День назад мы все узнали о произошедшей в Минске трагедии, в результате которой погибли два человека.  

Тяжело найти правильные слова, но прежде всего это трагедия потери двух человеческих жизней, трагедия для их детей, их семей, их близких — для всех.

Не имея пока официально подтверждённой информации, мы можем в то же время обоснованно полагать, что одним из погибших был сотрудник нашей компании, Андрей Зельцер.

Мы понимаем, что это может быть нелегко, но единственное, о чём бы мы хотели просить всех нас тут — это сохранять очень необходимое сейчас благоразумие во всём: в поступках, действиях, словах.

Пожалуйста, не вступайте в непродуктивный обмен мнениями или неподтверждёнными фактами как внутри наших корпоративных, так и во внешних социальных каналах и медиа.  

Спасибо за понимание,

Аркадий».

Трагедия произошла днём 28 сентября в многоэтажном доме по ул. Якубовского в Минске. Подробности известны из сообщения на сайте КГБ: во время рейда «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности» жилец квартиры открыл огонь из ружья по сотрудникам органов; один из сотрудников КГБ был смертельно ранен; жильца квартиры застрелили. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). 


На видео, которое распространили госСМИ, многие узнали с �рудника EPAM Андрея Зельцера.
DEV.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]