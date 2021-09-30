«Коллеги,





День назад мы все узнали о произошедшей в Минске трагедии, в результате которой погибли два человека.





Тяжело найти правильные слова, но прежде всего это трагедия потери двух человеческих жизней, трагедия для их детей, их семей, их близких — для всех.





Не имея пока официально подтверждённой информации, мы можем в то же время обоснованно полагать, что одним из погибших был сотрудник нашей компании, Андрей Зельцер.





Мы понимаем, что это может быть нелегко, но единственное, о чём бы мы хотели просить всех нас тут — это сохранять очень необходимое сейчас благоразумие во всём: в поступках, действиях, словах.





Пожалуйста, не вступайте в непродуктивный обмен мнениями или неподтверждёнными фактами как внутри наших корпоративных, так и во внешних социальных каналах и медиа.





Спасибо за понимание,





Аркадий».





Трагедия произошла днём 28 сентября в многоэтажном доме по ул. Якубовского в Минске. Подробности известны из сообщения на сайте КГБ: во время рейда «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности» жилец квартиры открыл огонь из ружья по сотрудникам органов; один из сотрудников КГБ был смертельно ранен; жильца квартиры застрелили. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).









На видео, которое распространили госСМИ, многие узнали с �рудника EPAM Андрея Зельцера.