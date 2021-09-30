Фото: извержение на Канарах (twitter com DarrenPlymouth)





Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.





Сообщается, что поток лавы падал в океан со скалы высотой около 100 метров на пляже Гиррес. При контакте лавы с водой образовались облака дыма, которые двигались либо вглубь острова, либо в океан в зависимости от направления ветра.





По данным ученых из Испанского института океанографии, менее чем за 45 минут в воде образовалась пирамида высотой около 50 метров, которая продолжает расти.





Напомним, ранее Испания объявила остров Ла-Пальма зоной бедствия из-за извержения вулкана, которое продолжается уже несколько дней.