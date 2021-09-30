



Картина изображает библейский сюжет, описанный в Ветхом Завете. Самсон засыпает на коленях у Далилы, своей возлюбленной, которая предала его врагам. В этот момент Самсону состригают волосы, в которых была заключена его сила. Согласно источникам, Рубенс написал эту картину в 1608–1609 годах по заказу своего антверпенского патрона Николааса Рококса, пишет Dev.by. В 1640 году полотно пропало, в 1929 году его обнаружили снова. Подлинность картины подтвердил историк Людвиг Бурхард.





В 1980 году картину купила Национальная галерея за рекордные 2,5 миллиона фунтов стерлингов (сегодня это 6,6 миллиона). Однако многие искусствоведы сомневались в подлинности картины. Они указывали на то, что Бурхард не всегда правильно атрибутировал полотна; на картине пальцы правой ноги Самсона обрезаны, хотя на существующих двух копиях полотна они есть; наконец, цвета и композиция картины не походят на стиль Рубенса.





Швейцарская компания Art Recognition решила проверить подлинность картины. Она создала нейросеть, которая проанализировала 148 неоспоримых работ Рубенса и сравнила их с картиной из галереи. Вероятность, что картину написал не Рубенс, составила 91,78%. К примеру, картину Рубенса «Вид на Хет Стин ранним утром» алгоритм признал подлинной на 98,76%.





«Я была шокирована. Мы повторили эксперименты, чтобы проверить, не совершили ли ошибку. Однако всегда результат был одинаковым. Каждый фрагмент, каждый квадрат определялся как фальшивый с вероятностью более чем 90 процентов», — рассказала участница исследования Карина Поповичи. Представители музея заявили, что ждут публикации полной версии исследования.