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Замминистра здравоохранения рассказал об основных недостатках питьевой воды в Беларуси

Оказывается, повышенное содержание природного железа характерно для централизованных систем питьевого водоснабжения, которые охватывают 92,2 % населения страны.

Фото: gp.by

Замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко рассказал, пишет blizko.by, что основные  недостатки питьевой воды в Беларуси – это высокое содержание природного железа и нитраты.
 
Повышенное содержание природного железа характерно для централизованных систем питьевого водоснабжения, которые охватывают 92,2 % населения страны, пишет БелТА со слов специалиста.
 
«В эпидемическом и радиационном отношении питьевая вода централизованных систем водоснабжения характеризуется как безопасная на протяжении многих лет», — заверил Тарасенко.
 


 
Источник: Арсений Семенов
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