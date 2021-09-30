Замминистра здравоохранения рассказал об основных недостатках питьевой воды в Беларуси
Оказывается, повышенное содержание природного железа характерно для централизованных систем питьевого водоснабжения, которые охватывают 92,2 % населения страны.
Фото: gp.by
Замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко рассказал, пишет blizko.by, что основные недостатки питьевой воды в Беларуси – это высокое содержание природного железа и нитраты.
Повышенное содержание природного железа характерно для централизованных систем питьевого водоснабжения, которые охватывают 92,2 % населения страны, пишет БелТА со слов специалиста.
«В эпидемическом и радиационном отношении питьевая вода централизованных систем водоснабжения характеризуется как безопасная на протяжении многих лет», — заверил Тарасенко.
Источник: Арсений Семенов
07:57 30/09/2021
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