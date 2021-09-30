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ГПК объяснил, откуда у застрявших на границе мигрантов камуфляжные бушлаты

Форменную одежду нелегальным мигрантам выдали из резерва заставы, в зоне ответственности которой появился импровизированный лагерь.

© REUTERS / AGNIESZKA SADOWSKA

Теплая форменная одежда пограничников была выдана застрявшим на границе мигрантам из резервов пограничной заставы, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси, комментируя фото, размещенные в интернете польскими стражами границы, пишет Sputnik.

Ранее погранслужба Польши опубликовала на своей странице в Twitter фото, на которых запечатлены мигранты, одетые в форму белорусских пограничников. По словам пресс-секретаря Пограничной стражи Польши Анны Михальской, пограничники не знают, чего ожидать от этих людей, так как с их стороны возможны провокации – из-за наличия форменной одежды сложно определить, кто именно пересекает линию границы.

"Комментируем "сенсационные" фото мигрантов в куртках и штанах из комплекта формы пограничников. (…) С момента похолодания положение беженцев, прижатых с польской стороны к белорусской границе, стало тяжелым. 22 сентября пограничная застава передала резерв своего вещевого имущества беженцам, а местные жители поделились запасами еды", – сказали в ГПК.

Там также отметили, что белорусские пограничники оказывают иностранцам, попавшим в неприятности, посильную помощь.

"Не стоит искать скрытый смысл в простом желании помочь людям, попавшим в трудную ситуацию", – заключили в комитете.

Миграционный кризис

Латвия, Польша и Литва в последние месяцы заявляют о проблеме нелегальной миграции с территории Беларуси. Ситуация обострилась в конце июля.

Ранее замминистра внутренних дел Польши Мацей Васик сообщал, что "ежедневно 100-250 человек пытаются перейти на польскую территорию". Он рассказал, что польские власти начали строительство стены высотой 2,5 метра на участке примерно 180 км из 418 км границы между Польшей и Беларусью.

2 сентября Польша ввела режим ЧП на границе с Беларусью, "в связи с особой угрозой безопасности граждан и общественного порядка, связанной с текущей ситуацией на государственной границе".

Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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