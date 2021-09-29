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Карпенко предупредил: «Запустят туда собаку, зайдем туда со щитом, и если в этой ситуации мы не увидим поднятых рук, – враг будет уничтожен.»

Замминистра внутренних дел Николай Карпенков в эфире СТВ озвучил ответ правоохранителей

- Ответ правоохранителей будет в этой ситуации адекватный, законный и абсолютно последовательный, как положено работать спецназу, мы так работать и будем. Есть террорист, есть адрес, где он находится. Подъехали, предупредили, не открыли двери – двери взрываются. Будет взорвана дверь, будут применены светозвуковые гранаты, сотрудники запустят туда собаку, зайдем туда со щитом, и если в этой ситуации мы не увидим поднятых рук, – враг будет уничтожен.
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