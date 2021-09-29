Отмечается, что за последний год в рамках оперативной рабочей группы, созданной Испанией, Хорватией, Сербией, Германией, Словенией, Боснией и Герцеговиной, США и Колумбией был осуществлен ряд оперативных мероприятий под координацией Европола.





«Речь шла об очень мобильной криминальной организации, имевшей ячейки в нескольких европейских странах. Ее членами были преимущественно граждане Сербии, Хорватии, Черногории и Словении», - уточняется в сообщении.





Некоторые аресты в рамках операции было проведено несколько месяцев назад, но официально о ней сообщили только сейчас. В общей сложности обвинения в причастности к торговле наркотиками выдвигают 61 человеку.



