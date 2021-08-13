Полтора года человечество живет в условиях пандемии. Но ситуация с заразой, которая парализовала весь мир, не проясняется — напротив, загадок и вопросов все больше. По данным ВОЗ, на планете уже свыше 200 млн зараженных и около 4,3 млн умерших от нового коронавируса. По-прежнему самый тяжелый урон новая болезнь наносит США. Там, по официальным данным, свыше 35 млн инфицированных и свыше 600 тысяч погибших. Китай успешно подавил пандемию и контролирует завозные случаи заражения. Не справившись с пандемией, руководство США сконцентрировалось на поиске источника заразы. Причем этот поиск имеет четко обозначенный вектор. Разведсообщество, правительственные структуры и научные центры ориентированы на добывание любой информации, которая хотя бы косвенно указывала на Ухань.





Вот из недавнего. Взломав серверы или облачные хранилища, американские мастера «плаща и кинжала» якобы заполучили генетические данные о вирусах, которые изучались в одной из лабораторий Уханьского института вирусологии. Как сообщает Си-эн-эн, «в США теперь надеются, что новая информация позволит ответить на вопрос о том, как вирус перешел от животных к людям». Это еще ни о чем не говорит, но туману напускает.





Чуть раньше в США представили третью часть правительственного доклада о причинах пандемии COVID-19, где содержались аргументы в пользу версии об утечке вируса из уханьской лаборатории. Авторы отмечают, что первые случаи заражения новым коронавирусом произошли в Китае гораздо раньше ноября 2019 года. Уханьская лаборатория, как утверждается в докладе, «проводила исследования мутаций вируса для увеличения его заразности и изучения профилактических мер в небезопасных условиях». Никаких доказательств утечки нет, но тут цель другая — изначально настроить свое и мировое общественное мнение на антикитайский лад.

Позиция Китая

Китай изначально обвинения отвергал, а до аналогичных не опускался. Позиция Пекина состояла в том, что пандемия возникла естественным путем, «является общим вызовом всему человечеству» и им же совместно должен быть найден ответ. И лишь исчерпав терпение, в Пекине изменили свой подход. США — это страна, которая скрывает данные о вирусе, заявил не так давно официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Согласно исследованиям Вашингтонского университета, заболеваемость и смертность от коронавируса на территории страны превышает 65 млн и 900 тысяч соответственно, что намного выше официальных цифр, обратил внимание китайский представитель. И первые случаи заболевания коронавирусом в США отодвигаются на все более раннее время.





«Почему бы США не пригласить в свою страну экспертов ВОЗ, занимающихся поиском источников происхождения коронавируса? Почему они не решаются открыть для них лабораторию в Форт-Детрике и другие биолаборатории, в том числе зарубежные? Разве так должна выглядеть прозрачность и ответственность, о которой постоянно заявляют в США? — задал риторический вопрос Чжао Лицзянь. — Форт-Детрик — военная база США, которая на протяжении многих лет занимается исследованиями штаммов коронавируса и их трансформацией. В 2019 году в лаборатории произошла серьезная авария, связанная с безопасностью, после чего она была закрыта. Впоследствии в США появились случаи заболевания болезнью, по симптомам очень похожей на коронавирус. Однако об этом США никогда не рассказывали ни своему народу, ни мировому сообществу».





Резонные вопросы. Что касается 200 секретных биолабораторий США, то они давно вызывают беспокойство и в России, тем более что некоторые из них расположены в Грузии и на Украине.





Помимо Форт-Детрика китайцы указывают пальцем и на исследования ученых из Университета Северной Каролины под руководством Ральфа Барика. «США — крупнейший в мире спонсор и исполнитель исследований коронавирусов, — заявил китайский МИД. — В частности, группа Ральфа Барика, которая является одной из авторитетных в мире по проведению подобных исследований, уже давно была оснащена чрезвычайно развитыми возможностями синтеза и трансформации коронавирусов. Достаточно лишь провести расследование деятельности группы Ральфа Барика и его лаборатории, чтобы полностью прояснить ситуацию о том, приводит ли изучение коронавирусов к вспышке эпидемии».

О чем здесь речь?

Еще в 2013-2016 годах авторитетный американский журнал Nature извещал мировую общественность: американские ученые проводили многочисленные эксперименты с коронавирусами, создавали новые вирусы и исследовали их способность заразить человека. После появления этих статей в мире разгорелась научная дискуссия: а стоит ли так рисковать, ведь вирус может вырваться наружу. Вирусолог из Института Пастера в Париже Саймон Уэйн-Хобсон по этому поводу заметил: «Хотя степень любого риска трудно оценить, исследователи создали новый вирус, который замечательно хорошо растет в клетках человека. Если вирус вырвется, никто не сможет предсказать траекторию». Затем эти научные программы якобы лишились госфинансирования и вроде бы были закрыты. Но так ли это на самом деле? Почему бы американцам не перенести эти «исследовательские» работы в одну из 200 биологических лабораторий, разбросанных по всему миру?

Чем эта двусторонняя дискуссия, перерастающая в перепалку, интересна всему остальному миру?

Тем, что, как оказывается, эксперименты с коронавирусами были чуть ли не самыми излюбленными темами для исследований не только в Ухане. И мог ли он вырваться наружу и откуда именно, одному богу известно. А другая сторона этой медали состоит в том, что от нас скрывают и сроки начала пандемии, места ее возникновения, и, возможно, масштабы бедствия.





Не так давно МИД КНР потребовал: «США должны опубликовать данные о самых первых случаях заболевания. В июле 2019 года в Вирджинии были случаи необъяснимого респираторного заболевания, в Висконсине вспыхнула масштабная «болезнь электронных сигарет», а в двух домах престарелых недалеко от Форт-Детрика были случаи необъяснимой пневмонии. В сентябре 2019 года штат Мэриленд сообщил, что число пациентов с «болезнью электронных сигарет» увеличилось вдвое. Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США в прошлом году публично признал, что после смерти некоторых американцев от болезни, которую ошибочно приняли за грипп, проверка на COVID-19 дала положительный результат. США следует провести анализ на антитела в образцах сыворотки крови этих больных. Сколько среди них было зараженных COVID-19?». Выходит, что, даже если вирус возник естественным путем, как и где это произошло, далеко не столь очевидно, как нам говорит ВОЗ. Возможно, что не в декабре 2019 года и не в Ухане. И для таких сомнений есть масса оснований.





Китайская англоязычная газета Global Times, которая издается холдингом «Жэньминь Жибао», в одной из своих статей продолжила тему. Со ссылкой на американскую центральную и региональную прессу она привела факты, свидетельствующие о том, что новый коронавирус присутствовал в США задолго до Уханя. Причем, как выясняется, эти факты американские власти усиленно скрывают, затыкая рты журналистам и медикам. «Пришло время Минздраву США снова сделать прозрачность приоритетом», — цитирует GT редакционную статью Miami Herald от 30 июля, призывая местное правительство опубликовать полные данные о случаях COVID-19.





«По данным местной газеты Palm Beach Post, 171 пациент во Флориде испытывал симптомы в январе и феврале 2020 года, задолго до того, как штат впервые сообщил о пациентах с COVID-19 в марте», — продолжает анализ американской прессы китайское издание. Из них ни один не сообщил о поездках в Китай, а 103 вообще не путешествовали«. А дальше китайцы уже цитируют авторитетную Washington Post со ссылкой на ученого-вирусолога Эрика Тонера, который заявил: «По меньшей мере 26 человек, которые заразились COVID-19, начали проявлять симптомы в конце декабря 2019 года или в январе 2020-го — и по крайней мере восемь из них не путешествовали и не имели контакта с другим человеком, инфицированным вирусом».

Какие претензии

США исходят из понятной логики: китайцы экспериментировали с вирусом, ошиблись, заразили сначала свое население, а потом и остальной мир. За это они якобы должны платить — материально и морально. Но при этом в США упускают из вида то, что аналогичные претензии им могут предъявить и другие. О’кей, предположим, что первоисточник инфекции — Ухань. Но тогда, как считают в МИД Китая, США должны опубликовать данные о болезнях американских солдат, принявших участие в Военных играх подразделений спецназа в Ухане как раз накануне «официального» начала пандемии. «В октябре 2019 года Соединенные Штаты отправили в Ухань более 300 человек для участия в Военных играх (традиционные соревнования подразделений спецназа со всего мира. — «Труд»). Проявились ли у кого-либо из них симптомы, похожие на COVID-19? Какой болезнью заразились те американские военные спортсмены, о которых сообщили в СМИ? Эти случаи заболевания необходимо как можно скорее предать гласности».





Что же получается?

Очень вероятно, что вирус вырвался вовсе не из уханьской лаборатории, а из американской, а потом приехал в Ухань? Или вирусу намеренно дали утечь? Кстати, такой версии до сих пор придерживаются многие ученые в отношении СПИДа. А «испанский» грипп, который унес жизни 100 млн человек, вовсе не испанский. Он впервые поразил американских вояк на американском же континенте, а потом, возможно, был завезен в Европу.





Вместо послесловия





Вот что заявил «Труду» Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй: «Если США действительно стремятся к правде, они должны пойти на проведение международного расследования, чтобы выявить источник возникновения эпидемии в США и причины неэффективной борьбы с ней. Это необходимо и для ответа на вопросы, связанные с биологическими экспериментами в самих Соединенных Штатах. США детально изучают ситуацию в других странах, но скрывают ситуацию в своей».





Примут ли американцы вызов? Навряд ли. Никто в мире не горит желанием докопаться до истины. А тем временем благостные заявления о спаде пандемии и превращении вируса в сезонный разбиваются о мрачную статистику и сообщения о быстрых мутациях вируса. Отмененные было ограничения вновь вводятся, число жертв растет, противоядия нет. В проведенном в 2013 году по заказу федерального правительства ФРГ исследовании-прогнозе был со стопроцентной точностью расписан сценарий пандемии, которая ныне сотрясает весь мир. Там в том числе сказано, что от нового коронавируса погибнут 7,5 млн человек. Что это: предполагаемые цифры небоевых потерь или поставленная кем-то цель?



