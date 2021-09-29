Неизвестные успели отметиться в Ошмянах, Сморгони, Логойске, Смолевичах, Жодино, Борисове, Дзержинске, Мяделе, Молодечно, Минске и Минском районе. На днях их задержали, сообщают в МВД.





Ими оказались трое жителей Молодечненского района в возрасте от 18 до 23 лет. Сообщается, все ранее судимы за кражи из авто. В этот раз, по данным милиции, фигуранты решили минимизировать риск быть пойманными:

«Отправлялись на дело в перчатках и масках, выключали мобильные телефоны. Населенный пункт выбирали непосредственно перед вылазкой и подальше от своего места жительства. Преступления совершали глубокой ночью, передвигаясь на BMW одного из них».









«Из салонов и багажников вскрытых авто похищались ценные вещи, магнитолы и акустика, инструменты, а также топливо и аккумуляторы, — дополнили в милиции. — Добычу сбывали через друзей и знакомых, вырученные деньги за несколько дней спускали на алкоголь, после чего снова повторялся тот же сценарий».





По данным МВД, если парням удавалось завести автомобиль, ради забавы его угоняли, сменяя друг друга за рулем:

«Накатавшись, разбивали машину. Специально врезались на ней в различные препятствия, ездили по выбоинам и канавам. А потом просто бросали. Однажды молодые люди угнали „близнеца“ своего BMW. В безлюдном месте сняли нужные детали, подожгли, а затем столкнули в канал».





Сотрудники установили связи задержанных со скупщиками краденого, часть похищенного изъята. Сегодня известно минимум о пяти угонах и 30 кражах из автомобилей, совершенных фигурантами. В отношении них возбуждены уголовные дела.



