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Ответите перед законом: Сергеенко прокомментировал убийство офицера КГБ

В результате спецоперации КГБ погибли два человека – оперативник под позывным "Нирвана" и стрелявший в него Андрей Зельцер.

Те, кто сделал хайп на смерти сотрудника КГБ, ответят перед законом, заявил в среду глава Администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко.
"Предупреждаю вас, собственники магазинов, где, как известно, продаются так называемые боевые листки, пропагандирующие экстремизм, насилие и преступность, злорадствующие, называющие себя журналистами и все те, кто заигрался в "революцию" здесь и за рубежом, - ответите перед законом", - цитирует Сергеенко БелТА.

Руководитель президентской администрации отметил, что те, кто пытался сделать хайп на смерти сотрудника КГБ, будут найдены.
"Даже не пытайтесь зачищать свои аккаунты в социальных сетях. Все, кто увидел в преступнике сакральную жертву, кто переступил через слезы четырехлетнего ребенка, кто сделал хайп на горе семьи офицера, будут найдены", - сказал Сергеенко.
Резонансная перестрелка

Стрельба в столичном доме на улице Якубовского, 29 случилась во вторник, 28 сентября. Сотрудники КГБ проводили спецоперацию по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.
В результате погибли два человека – оперативник под позывным "Нирвана" и стрелявший в него айтишник Андрей Зельцер, пишет sputnik.by
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