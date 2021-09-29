Те, кто сделал хайп на смерти сотрудника КГБ, ответят перед законом, заявил в среду глава Администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко.

"Предупреждаю вас, собственники магазинов, где, как известно, продаются так называемые боевые листки, пропагандирующие экстремизм, насилие и преступность, злорадствующие, называющие себя журналистами и все те, кто заигрался в "революцию" здесь и за рубежом, - ответите перед законом", - цитирует Сергеенко БелТА.





Руководитель президентской администрации отметил, что те, кто пытался сделать хайп на смерти сотрудника КГБ, будут найдены.

"Даже не пытайтесь зачищать свои аккаунты в социальных сетях. Все, кто увидел в преступнике сакральную жертву, кто переступил через слезы четырехлетнего ребенка, кто сделал хайп на горе семьи офицера, будут найдены", - сказал Сергеенко.

Резонансная перестрелка





Стрельба в столичном доме на улице Якубовского, 29 случилась во вторник, 28 сентября. Сотрудники КГБ проводили спецоперацию по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.