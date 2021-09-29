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Как дешевле всего приехать из Минска в Россию

На прошлой неделе Россия приняла решение в полном объеме восстановить авиасообщение с Беларусью. Но так ли значима эта новость для обычных граждан?

Как дешевле всего приехать из Минска в Россию
Фото: Сергей Михеев/РГ
 Корреспондент агентства «Минск-Новости» изучила цены на весь доступный транспорт до соседней страны и разобралась, как проще и дешевле туда уехать.

Самолеты

В Москву

Очевидный плюс авиасообщения — большой выбор рейсов. В настоящий момент и в будние, и в выходные дни между двумя столицами курсирует примерно по шесть самолетов равномерно в течение суток. Время в пути — от 1 ч 20 мин.

Цена на билет в экономкласс варьируется в пределах 150 рублей. Например, вылететь в понедельник, 4 октября, по тарифу «Лайт» можно за 145 рублей. Эта цена предполагает ручную кладь до 10 кг, но вот багаж, выбор места и внесение изменений после оформления билета — платные. Возврат билета запрещен.

От 191 рубля начинаются цены на тариф «Смарт», который подразумевает ручную кладь до 10 кг, багаж до 23 кг и бесплатный выбор стандартного места. Изменения возможны за доплату, а возврат билета будет сопровождаться штрафом.

Цена на самый дорогой тариф экономкласса «Флекс» на 4 октября стартует от 617 рублей, в нее включены ручная кладь до 10 кг, багаж до 32 кг, бесплатные выбор места, внесение изменений и возврат билета.

Билеты на следующий день — в нашем случае 30 сентября — стоят дороже — от 174 рублей, на послезавтра — в пределах 150 рублей.

Правило «чем раньше купишь, тем дешевле» не работает. Билет в экономкласс на случайную предварительную дату — допустим, пятницу, 10 декабря — стоит те же 145 рублей.

В Санкт-Петербург

В Северную столицу из Минска вылетают до 16 самолетов как в будни, так и в выходные. Правда большая их часть — с пересадками, и в таком случае время путешествия займет от 7 до 17 часов. Если же лететь напрямую, то добраться можно в среднем за 1 ч 15 мин.

Стоимость билетов начинается от 171 рубля. Такая цена действительна на рейсы в понедельник, 4 октября, по тарифу «Лайт». Тариф «Смарт» в этот же день обойдется в 247 рублей, а «Флекс» — в 582 рубля.

Если лететь с пересадкой, то тариф «Лайт» в списке отсутствует, а билет можно приобрести от 364 рублей на «Смарт».

За вылет в ближайший день — например, 30 сентября — потребуется отдать от 200 рублей.

Покупка билетов заранее не поможет сэкономить: стоимость места в самолете, который отправится в Санкт-Петербург в случайную предварительную дату — возьмем пятницу, 17 декабря, — также стартует от 171 рубля.

Поезда

В Москву

Ежедневно из Минска в Москву направляются по 6–7 поездов различных классов комфортабельности, преимущественно вечером или ночью. Время в пути — от 7 до 10 часов.

Цена за билеты на понедельник, 4 октября, стартует от 33 рублей — это сидячие места в скоростных «Ласточках», которые стали курсировать между столицами весной текущего года. Билеты в плацкартный вагон обойдутся в 80 рублей и больше, а в купейный — от 169 рублей.

Уехать в ближайшую дату — например, 30 сентября — будет дороже. Билет на «Ласточку» можно купить по цене от 36 рублей, в плацкарт — от 90 рублей, а в купе — от 190 рублей.

При покупке билетов заранее стоимость ощутимо не изменится: например, «Ласточка», которая поедет 15 ноября, обойдется минимум в 32 рубля, плацкартный вагон — в 83 рубля. А вот на купе сэкономить получится: при покупке прямо сейчас цена на него составит от 142 рублей.

В Санкт-Петербург

В Северную столицу ежедневно отправляется только один поезд. Стоимость билетов на понедельник, 4 октября, как и на более далекие даты, стартует от 90 рублей за плацкарт и 192 рублей — за купе. При покупке на ближайшие дни — 30 сентября — цена возрастает до 97 и 204 рублей соответственно.

Автобусы

В Москву

Между столицами ежедневно курсируют до шести автобусов, в основном они отправляются вечером и ночью. Время в дороге составляет от 9 часов.

Стоимость билетов варьируется от 45 до 55 рублей вне зависимости от даты отправления, детям до 12 лет делают скидку 50 %, отдельные рейсы предусматривают сниженную стоимость для инвалидов и пожилых людей — 10 %. С собой можно взять багаж весом до 50 кг и ручную кладь размерами 35 × 20 × 20 см, но точные габариты лучше уточнять у конкретного перевозчика.

На некоторые рейсы билеты можно купить за 30 дней до даты поездки.

В Санкт-Петербург

В Северную столицу ежедневно выезжают до пяти автобусов. Большая часть рейсов приходится на вечер и ночь, но есть и транспорт, отправляющийся, например, в 10:30. Время в пути займет от 10 часов.

Цена на билеты начинается от 50 рублей вне зависимости от дня выезда, детям до 12 лет предусмотрена скидка 50 %. Разрешен багаж размерами 90 × 60 × 25 см и весом около 20 кг, доплата за превышение нормы эквивалентна сумме до 10 евро, но детали лучше уточнять у конкретного перевозчика.

На отдельные рейсы билеты можно купить за 30 дней до даты поездки.
minsknews.by
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